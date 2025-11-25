Este ano, a Campanha Solidária de Natal arrecada brinquedos novos ou em ótimo estado para a APAE de Nova FriburgoThalles Kadett
14h às 18h – Trenzinho com Alegria e Companhia - atividade paga – ingressos no Sympla
14h - Apresentação Natalina e Chegada do Papai Noel (Rua das Rendas)
A partir das 14h – Oficinas natalinas
18h – Acender das luzes
Sábado, 20/12 | a partir das 13h – Natal em Acordes, com Pedro de Paula e Alunos (Rua do Relógio)
Domingo, 21/12 | a partir das 13h – Santa Session (Rua do Relógio)
9h às 18h – Árvore que Dá Livros (Bloco 11)
Local: Arp – Av. Conselheiro Julius Arp, 80 – Centro, Nova Friburgo (RJ)
Entrada: gratuita (exceto atividades sinalizadas)
Programação completa: @espacoarp
Magia do Natal toma conta da Arp até 21 de dezembro
Estação do Noel retorna com seu trenzinho, chegada do Papai Noel, oficinas natalinas, mercado temático e atrações musicais
Nova Friburgo recebe edição do Circuito Rio Mais Coop de Empreendedorismo
Encontro reunirá cooperativas, empreendedores e lideranças locais em uma programação com palestras, painéis temáticos, sessão de negócios e uma minifeira com estandes de cooperativas expondo produtos e serviços
Nova Friburgo entra nos roteiros da maior operadora de turismo do país
Município passa a ter roteiro comercializado pela CVC
Estação de Tratamento de Esgoto é inaugurada em Lumiar
Com capacidade para tratar até 1,7 milhão de litros de esgoto por dia, a ETE de Lumiar deve contribuir para a preservação dos rios e cachoeiras da região
Friburgo Street Blues traz grandes nomes do gênero no dia 15 de novembro
Evento celebra o blues na Rua do Relógio da Arp com show de Big Joe Manfra & Cris Crochemore e atrações locais
Prefeitura de Nova Friburgo tem 40 vagas para estágio remunerado
Há oportunidades para estudantes dos níveis médio e superior
