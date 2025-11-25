Este ano, a Campanha Solidária de Natal arrecada brinquedos novos ou em ótimo estado para a APAE de Nova Friburgo - Thalles Kadett

Nova Friburgo já vive a magia do Natal. A Estação do Noel, programação oficial de Natal da Arp, teve início no último sábado, 22 de novembro, e segue ao longo dos fins de semana até o dia 21 de dezembro, com atividades para todas as idades.

A abertura transformou os espaços do empreendimento em um roteiro encantado, com cenografia especial e atrações que fortalecem o clima de confraternização. Entre os destaques do cronograma estão o já esperado Trenzinho com Alegria e Companhia (atividade paga, com ingressos via Sympla), o Mercado de Natal, as oficinas natalinas, apresentações artísticas e a emocionante chegada do Papai Noel, uma das experiências mais aguardadas. O tradicional Acender das Luzes acontece sempre ao final da tarde.

A partir de todos os fins de semana de dezembro, o público também poderá viver a atmosfera da Estação Música! – Especial de Fim de Ano Arp, na Rua do Relógio, que traz trilha sonora ao vivo para confraternizações, encontros de amigos e passeios natalinos.

Outro destaque da edição é a realização da 14ª Árvore que Dá Livros, tradicional iniciativa de estímulo à leitura na cidade, que chega ao seu segundo ano consecutivo na Arp, no dia 21 de dezembro, das 9h às 18h, no Bloco 11, convidando o público a trocar livros e renovar suas histórias através da literatura.

Este ano, a Campanha Solidária de Natal arrecada brinquedos novos ou em ótimo estado para a APAE de Nova Friburgo. As doações podem ser feitas diariamente no Mercado Local, na Rua das Rendas, das 10h às 18h, durante toda a programação de Natal. Como forma de agradecimento, cada pessoa que contribuir recebe na hora uma touquinha de Natal.

Programação fixa – todo sábado e domingo, a partir de 22/11

10h às 18h – Mercado de Natal (Rua das Rendas)

14h às 18h – Trenzinho com Alegria e Companhia - atividade paga – ingressos no Sympla

14h - Apresentação Natalina e Chegada do Papai Noel (Rua das Rendas)

A partir das 14h – Oficinas natalinas

18h – Acender das luzes

Programação Musical e Literária

Domingo, 30/11 | 14h – Banda Educandário Serrano

Sábado, 20/12 | a partir das 13h – Natal em Acordes, com Pedro de Paula e Alunos (Rua do Relógio)

Domingo, 21/12 | a partir das 13h – Santa Session (Rua do Relógio)

9h às 18h – Árvore que Dá Livros (Bloco 11)

“Queremos que cada família viva aqui um Natal acolhedor, cheio de memórias que ficam para sempre. Além da programação cultural e infantil, o Natal da Arp é também um convite para aproveitar a atmosfera de fim de ano, reunir amigos, celebrar, e ainda garantir presentes e compras com mais tranquilidade nas nossas lojas, cafés e negócios criativos instalados no empreendimento. Uma oportunidade para consumir e fortalecer a produção local”, comenta a direção da Arp.

SERVIÇO:

Natal da Arp – Estação do Noel 2025