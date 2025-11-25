Um Encanto de Natal já se consolidou como uma das maiores celebrações natalinas do estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Um Encanto de Natal já se consolidou como uma das maiores celebrações natalinas do estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 25/11/2025 16:01 | Atualizado 25/11/2025 16:11

Nova Friburgo se prepara para viver mais uma temporada natalina inesquecível com a chegada da 5ª edição do "Um Encanto de Natal", um dos eventos mais aguardados do calendário turístico da cidade. Realizado pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o evento está ainda mais grandioso em 2025, reforçando sua importância e prometendo emocionar gerações.

De 05 de dezembro de 2025 até 11 de janeiro de 2026, a cidade se transforma em um cenário iluminado e repleto de experiências sensoriais. As principais avenidas, praças e distritos ganham luzes, cenários temáticos e pontos instagramáveis que convidam moradores e visitantes a viver um roteiro cheio de encantamento, beleza e emoção, uma verdadeira imersão no espírito natalino friburguense.

Este ano, o evento traz novidades marcantes, com uma cenografia totalmente renovada, que aposta na humanização como diferencial, proporcionando um ambiente lúdico que envolve o público desde o primeiro instante.

Mais um destaque desta edição é a Cerimônia de Acendimento das Luzes, que será realizada no Vilarejo Encantado, instalado na Praça Dermeval Barbosa Moreira. Serão 34 apresentações humanizadas, programadas de terça a domingo, sempre às 18h, inaugurando diariamente a atmosfera mágica e renovando o espírito natalino em cada coração.

Mas é o Desfile Natalino que promete, mais uma vez, ser o grande protagonista da temporada. Nos dias 13, 14, 20 e 21 de dezembro, às 20h, a Avenida Alberto Braune se transforma em um imenso palco a céu aberto, onde música, dança e figurinos cheios de detalhes se encontram para contar a narrativa mágica natalina que celebra a união de gerações. O espetáculo desperta memórias afetivas, imprime novos olhares sobre o Natal e transforma Nova Friburgo em um ponto de encontro para famílias inteiras.

Um Encanto de Natal já se consolidou como uma das maiores celebrações natalinas do estado do Rio de Janeiro, atraindo milhares de turistas todos os anos e impulsionando o comércio, a hotelaria e a gastronomia locais.

Mais do que um evento, é uma experiência completa, um convite para viver a cidade, caminhar por suas ruas iluminadas, visitar seus distritos acolhedores e se deixar envolver pela emoção de um Natal único e cheio de personalidade.

Em 2025, a Prefeitura de Nova Friburgo reafirma seu compromisso em promover um Natal inclusivo. As Casas Sensoriais - espaços voltados à autorregulação, garantem acolhimento às famílias em meio à euforia da magia, com duas propostas no Centro: uma localizada na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Vilarejo Encantado, e outra na Avenida Alberto Braune.