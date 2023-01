Agentes da Operação Segurança Presente prenderam foragido em Nova Iguaçu - Divulgação

Agentes da Operação Segurança Presente prenderam foragido em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 09/01/2023 11:48

Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente prenderam um foragido da Justiça, no último fim de semana, no Centro do município da Baixada Fluminense.

Uma patrulha estava pelas imediações da Rodoviária de Nova Iguaçu, quando abordaram um homem que aparentava estar nervoso. Ao realizarem a identificação, foi constatado que havia um mandado de prisão por homicídio contra ele.

Ele foi detido e levado para a sede da 52ªDP, onde permaneceu preso.