Concessionária oferece atendimento itinerante no Centro de Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | O Dia

Concessionária oferece comodidade do atendimento itinerante aos moradores de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 09/01/2023 16:00

Concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu, a Águas do Rio está oferecendo serviços de forma itinerante aos moradores de Nova Iguaçu. O objetivo é facilitar a rotina de quem mora ou trabalha na região. Entre os serviços estão a padronização de hidrômetros, novas ligações de água, atualização cadastral e mudança de titularidade.

Moradora da região do Centro, Stephanie Pereira aprovou a atuação das equipes no bairro. “O hidrômetro chegou na hora certa. Fui muito bem atendida pelos profissionais e estou feliz porque agora vou ter um comprovante de residência em meu nome”, disse.

Além dos moradores, os comerciantes do Centro de Nova Iguaçu também poderão aproveitar a oportunidade oferecida pela empresa para solicitar serviços e regularizar as contas com a concessionária. O atendimento à população acontecerá na Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu (ACINI), de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Para aqueles que ainda não possuem ligação de água, a regularização também é simples. As equipes visitarão as residências e estabelecimentos do bairro e estarão disponíveis no ponto itinerante da concessionária. Os usuários também podem solicitar uma vistoria através do 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações gratuitas, pela Agência Virtual no site www.aguadorio.com.br ou pelo aplicativo Águas App.

Para José Antônio Moreira, gerente comercial da Águas do Rio, a empresa tem trabalhado para estar cada vez mais próxima da população.

“Além de todos os canais de atendimento já disponíveis, nossas equipes estão nas ruas para facilitar o contato com a população. Manter as contas em dia é fundamental para que possamos ampliar a oferta de água, levando dignidade para as famílias”, afirmou.

Serviço

Ponto itinerante de atendimento da Águas do Rio

Local: ACINI (Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu)

Endereço: Av. Gov. Amaral Peixoto, 236 - 1º andar - Centro, Nova Iguaçu - RJ, 26210-060

Dias e horário: Segunda a sexta, das 9h às 16h