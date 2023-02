Ana Clara da Silva Mendonça, de 13 anos, aluna do 8º ano, estava entusiasmada com o retorno às aulas - Divulgação

Publicado 07/02/2023 07:00

O primeiro dia do ano letivo nas escolas municipais de Nova Iguaçu foi de muitos sorrisos e abraços de reencontros. Ao todo, 67 mil alunos retomaram as atividades na Educação Infantil, do Ensino Fundamental e de Jovens e Adultos (EJA). Em 2023, o ano letivo terá 209 dias.

Aluna do 8º ano da Escola Municipal Amazor Vieira Borges, no bairro de Jardim Tropical, em Nova Iguaçu, a adolescente Ana Clara da Silva Mendonça, de 13 anos, estava entusiasmada.

“Estava ansiosa para rever os amigos e os professores. Sentia muita falta desse contato em sala de aula, pois ficar em casa é bom, mas enjoa. Sou muito boa em história e nesse ano letivo quero passar de ano direto mais uma vez. Estudar numa escola bem cuidada dá ainda mais motivação”, disse.

Logo pela manhã, os alunos foram recebidos por professores e diretores. Na primeira refeição do ano na escola, eles tomaram café, com direito a mingau. No almoço, o cardápio tinha feijão, arroz, almôndega, agrião e goiaba como sobremesa.

“Esse primeiro bimestre, o mais longo do ano letivo, vai ser importante para o processo educacional, pois vamos fazer avaliações diagnósticas, trabalhar com nossos alunos as questões pedagógicas importantes que vão influenciar na gestão de resultados”, afirma a secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha.

Este ano, o primeiro bimestre será mais longo para os estudantes, com um total de 57 dias de aulas. Os demais terão 47, 49 e 56 dias letivos, respectivamente. O recesso escolar será entre os dias 10 e 21 de julho, com o reinício do período das aulas no dia 24 do mesmo mês. O ano letivo deverá ser encerrado em 22 de dezembro.

Embora a segunda fase da pré-matrícula escolar tenha se encerrado no último dia 30, aqueles que ficaram sem vaga devem procurar a escola de interesse e, em caso de disponibilidade, efetuar a matrícula. Quem, porventura, desejar a transferência de unidade também deverá ir ao local desejado e verificar a existência de vagas remanescentes.