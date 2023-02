Ano letivo na rede de ensino de Nova Iguaçu começa nesta segunda-feira. - Divulgação

Publicado 06/02/2023 06:00

Nesta segunda-feira tem início o ano letivo nas escolas municipais de Nova Iguaçu. Mais de 66 mil alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) vão voltar às aulas nas 144 escolas da rede. De acordo com o calendário escolar proposto pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o período vai ter 209 dias letivos.

O primeiro bimestre será mais longo para os estudantes, com um total de 57 dias de aulas. Os demais terão 47, 49 e 56 dias letivos, respectivamente. O recesso escolar será entre os dias 10 e 21 de julho, com o reinício do período das aulas no dia 24 do mesmo mês. O ano letivo deverá ser encerrado em 22 de dezembro.

“Nós teremos um 2023 com grande número de feriados durante a semana, começando pelo Carnaval, que neste ano acontece já neste mês. Mesmo assim, nosso cronograma prevê mais de 200 dias letivos, conforme previsto em lei. Desejamos um bom retorno não somente aos nossos alunos, mas a toda a comunidade escolar”, disse a secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha.

Vagas remanescentes

A segunda fase da pré-matrícula escolar se encerrou na última segunda-feira (30), com o fim do prazo para a efetivação da matrícula dos alunos contemplados pela SEMED. No entanto, aqueles que ficaram sem vaga devem procurar a escola de interesse e, em caso de disponibilidade, efetuar a matrícula. Quem, porventura, desejar a transferência de unidade também deverá ir ao local desejado e verificar a existência de vagas remanescentes.