Festival das Artes entra em seu primeiro fim de semana em Nova Iguaçu - Divulgação

Festival das Artes entra em seu primeiro fim de semana em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 03/02/2023 14:48

O Festival de Artes de Nova Iguaçu entra em seu segundo mês e terá uma programação diversificada no primeiro fim de semana de fevereiro. Com uma mostra de artes visuais no bairro Jardim Paraíso, no sábado (4), e uma nova edição do “Música na Natureza” no Centro, no domingo (5), o evento promete atrair e agradar os mais variados públicos, levando arte e cultura aos iguaçuanos.

Depois do sucesso da apresentação teatral “Uma Chapeuzinho Diferente”, encenada no teatro da Praça CEU, em Jardim Paraíso, no último sábado (28), o local volta a receber eventos do festival neste sábado. O primeiro deles será a oficina de Ervas Medicinais, a partir das 11h. Às 15h acontece a apresentação de dança “A Queda”. Em seguida é a vez do público assistir ao Musical Brother. Na sequência é a vez do Circo Chrisan. Encerrando o dia, Sarau Fulanas de Tal, às 17h20.

O “Música na Natureza”, evento originalmente realizado no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu e que se tornou itinerante, levando boa música a diferentes bairros da cidade, volta a ser realizado na Praça Santos Dumont, no Centro, local que recebeu a primeira edição de 2023, no dia 15 de janeiro, data em que Nova Iguaçu comemorou seus 190 anos de fundação.

A nova apresentação será no domingo (5), a partir das 15h. Desta vez o público vai cantar e dançar ao som das bandas Sangue Rasta, Seu Mathias, Tia Judith, Old Sound e Alex Kid.

O Festival de Artes de Nova Iguaçu é promovido pelo Ministério do Turismo e pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), da Prefeitura de Nova Iguaçu, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR). Todos os eventos são gratuitos. A programação semanal pode ser consultada em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeartes.