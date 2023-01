Polícia esteve em loja de rede de fast food que usava ligação clandestina de água - Divulgação

Publicado 30/01/2023 13:11

Uma loja de uma rede de fast food de comida árabe, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi denunciada por estar fazendo uso de uma ligação clandestina para abastecimento de água. No fim de semana, técnicos da concessionária Águas do Rio identificaram a ilegalidade no estabelecimento, que fica localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, e registraram ocorrência na 52ª Delegacia de Polícia.

A mesma loja já tinha sido notificada em novembro do ano passado, quando a empresa descobriu o ‘gato’, comprovando o furto. Dois meses depois, foi medido um consumo que seria compatível com o que costuma ser utilizado em uma residência com quatro pessoas.

Durante a inspeção, os profissionais da Águas do Rio identificaram que o lacre do hidrômetro estava violado e detectaram nova ligação clandestina. A Polícia Civil irá investigar o caso.