Servidores da Prefeitura realizaram vistoria nos fundos do Nova Iguaçu Shopping - Divulgação

Publicado 30/01/2023 12:54

A Secretaria Municipal de Defesa Civil esteve no Shopping Nova Iguaçu, para uma nova vistoria no maciço que cerca o estacionamento do local. O engenheiro civil responsável pela análise intimou o centro comercial a apresentar um laudo técnico sobre a situação da Pedreira. Em função do incidente, o local onde funciona um parque de diversões está interditado.

No último fim de semana, durante o temporal que atingiu a cidade, uma grande cascata se formou na encosta do morro e algumas pedras rolaram. Ninguém ficou ferido. Também não houve danos ao parque e aos veículos estacionados no local.

“Foi constatado um deslizamento que não afetou o shopping e o parque, e as pedras ficaram contidas na área de amortecimento, projetada para essa finalidade. Fizemos uma intimação para que o shopping apresente um laudo de estabilidade da encosta”, afirmou o engenheiro civil e superintendente de operações da Defesa Civil Rodrigo Faur de Castro.

A Prefeitura também fez diversas ações em bairros da cidade atingidos pelas chuvas. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (Codeni) e a Empresa Municipal de Limpeza Urbana de Nova Iguaçu (Emlurb) atuaram na limpeza das ruas.

Equipes das secretarias municipais de Assistência Social e Defesa Civil também estiveram nas ruas para atender famílias vítimas da chuva. Dois pontos de apoio foram montados para as pessoas afetadas. Um no CRAS Estação Morro Agudo e o outro no Campo do Cabuçu.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, desde a tarde de sábado, 47 ocorrências foram registradas em função do temporal e houve diversos pontos de alagamentos em vários bairros, como Botafogo, Centro, Cerâmica, Posse, Austin, Ambaí, entre outros. Não há registro de desabrigados, feridos ou vítimas fatais. Quinze pessoas de cinco famílias estão desalojadas.