Sábado é dia de encenação gratuita de peça infantil em Nova Iguaçu - Divulgação

Sábado é dia de encenação gratuita de peça infantil em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 27/01/2023 13:21

O fim de semana em Nova Iguaçu terá mais programação do Festival de Artes 2023. No sábado, a Praça CEU, no bairro Jardim Paraíso, recebe a encenação da peça Chapeuzinho vivendo no “mundo da lua” e um lobo mau que quer se cuidar para evitar os males da Covid-19, em uma releitura do famoso clássico infantil. No domingo (29), o festival continua com o projeto “Música na Natureza”, que chega à Vila de Cava.

Na montagem dirigida por Rodrigo Mendes, Chapeuzinho tem como missão levar remédio para sua vovó, que está em quarentena por causa da pandemia da Covid-19. Por não dar ouvidos aos alertas de sua mãe, ela acaba enganada por um lobo que tem como objetivo chegar na casa da vovó primeiro e pegar os remédios. A peça é uma história divertida, com músicas atuais e voltada para o público infanto-juvenil.

“É um espetáculo para toda família com elementos da atualidade. Nessa montagem, abordamos a importância da vacina contra a Covid-19”, disse o diretor iguaçuano Rodrigo Mendes.

Aliás, não é só Rodrigo que é nascido e criado em Nova Iguaçu. Todos os integrantes do elenco são do bairro Cerâmica. Dar voz e vez aos artistas iguaçuanos é um dos objetivos do Festival de Artes.

“O festival reúne atividades artísticas de diferentes grupos culturais da cidade, democratizando o acesso à cultura e o investimento em artistas locais, fomentando a cultura popular e as tradições do município”, afirma o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro.

A peça teatral “Uma Chapeuzinho Diferente” será encenada às 14h, no teatro da Praça CEU – Jardim Paraíso. O espetáculo é gratuito e sujeito à lotação do espaço.

Originalmente promovido no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, o “Música na Natureza” agora é itinerante. Depois de ter sua primeira edição do ano na Praça Santos Dumont, no Centro, e de passar pela Praça de Tinguá, no último fim de semana, o projeto chega à Praça de Vila de Cava no domingo (29), a partir das 10h.

Para esta edição, o público vai cantar e dançar ao som de grandes clássicos da MPB, do samba e da música sertaneja. Vencedor do “Troféu Imprensa Melhores de 2019” pela Band, Serginho Abreu, conhecido como o “príncipe do Sertanejo”, será uma das apresentações. Outra atração será o cantor Wallace Lopes, que tem no currículo participações como backing vocal no Rock in Rio e em programas como Superstar e The Voice Brasil.

Aliás, um dos grandes nomes do The Voice de 2013 também irá se apresentar em Vila de Cava. O iguaçuano Pedro Lima, o “Bigode Grosso” foi finalista daquela edição e arrancou lágrimas do cantor Lulu Santos nas audições do programa. Outro fruto da cidade, Cida Santana vai levar ao público o caxambu, o jongo, o maracatu, o samba de roda, o choro, a folia de reis e o samba. Outra atração será a cantora e compositora Jullie Nóbrega. Com seu jeito simples e voz imponente, ela tem repertório variado e se destaca pelo seu sertanejo diferenciado.

O Festival de Artes de Nova Iguaçu é promovido pelo Ministério do Turismo e pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), da Prefeitura de Nova Iguaçu, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR).