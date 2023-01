Cedae fará operação no reservatório Rio D'Ouro, que compões o complexo do Guandu - Divulgação

Cedae fará operação no reservatório Rio D'Ouro, que compões o complexo do GuanduDivulgação

Publicado 26/01/2023 21:56

Moradores de Nova Iguaçu devem ficar atentos com o abastecimento de água nesta sexta-feira. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) vai realizar a instalação de um novo ponto de aplicação de cloro na represa do Rio D’Ouro

Para executar a ação, que contribui para a melhoria operacional do sistema, será necessário reduzir a vazão da unidade. Com isso, durante o horário da operação, previsto para iniciar às 8h e terminar às 20h, o abastecimento na cidade pode sofrer alterações.

A produção de água será retomada de forma gradual após a conclusão do serviço. A concessionária Águas do Rio, responsável pela rede de distribuição no município, já foi comunicada.