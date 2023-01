Moradores podem procurar supermercado com o totem e ter acessos aos serviços da concessionária - Divulgação

Publicado 24/01/2023 16:54

Para facilitar o acesso dos moradores de Nova Iguaçu aos serviços de água e esgoto, a concessionária do município instalou um totem de autoatendimento no supermercado Guanabara, do Centro. Lá, os clientes terão as opções de consultar débitos, emitir a 2ª via de fatura e realizar pagamentos.



A utilização do equipamento é bem simples. Ao tocar na tela do terminal de autoatendimento, é necessário que o cliente informe o número do CPF ou da matrícula (número de identificação que consta na conta de água). Em seguida, o morador escolhe o serviço que deseja, incluindo os pagamentos de fatura com cartão de débito, crédito ou pix.



José Antônio Moreira, gerente comercial da Águas do Rio, ressalta que a concessionária tem trabalhado para ampliar os canais de atendimento ao consumidor. “Trouxemos o primeiro totem itinerante para a Baixada e o objetivo é ampliar o número de terminais de autoatendimento na região. Estaremos cada vez mais próximos de nossos clientes, oferecendo comodidade e agilidade no atendimento”, afirmou o gerente que atua em Nova Iguaçu e outros quatro municípios da região.



A moradora de Cabuçu, em Nova Iguaçu, Vânia do Nascimento, de 51 anos, aprovou a iniciativa da concessionária. “É bom saber que agora ficou fácil de pegar a segunda via da conta. A rotina é tão corrida e cheia de tarefas, que tudo que vem para facilitar, é bem-vindo. Achei uma boa iniciativa e com certeza é uma vantagem para os clientes que vão passar por aqui”, contou.



Além do terminal de autoatendimento ao cliente, a Águas do Rio conta com outros canais para estabelecer contato direto com os moradores atendidos pelos serviços prestados pela companhia. O contato com a empresa pode ser feito de casa, pelo 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações ou pela Agência Virtual no site www.aguadorio.com.br . Caso seja necessário ir até a loja física, o endereço das agências comerciais em cada cidade pode ser consultado no site: https://aguasdorio.com.br/contato/