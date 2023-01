Procuradoria de Nova Iguaçu abriu concurso com quatro vagas para carreira de procurador - Divulgação

Publicado 19/01/2023 11:54

A Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu (PGM) anunciou um aumento de duas para quatro o número de vagas no Concurso Público classe inicial da carreira de Procurador. As inscrições seguem abertas até o dia 8 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico www.idecan.org.br.

Para pleitear o cargo, os candidatos devem ser bacharéis em Direito e estar regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outros pré-requisitos. As vagas para preenchimento imediato serão por ampla concorrência. Já para o cadastro de reserva, 5% delas serão destinadas a pessoas com deficiência.

O terceiro Concurso Público da PGM consistirá na prestação de provas escritas, orais e de títulos. A Prova Escrita Geral será realizada no dia 05 de março, na Universidade Iguaçu (UNIG), localizada na Av. Abílio Augusto Távora, 2134 – Luz, Nova Iguaçu.

O horário ainda será divulgado pela organizadora. As datas e os locais de aplicação das demais provas aos candidatos aprovados na Prova Escrita Geral serão divulgados no site www.idecan.org.br. A nota de classificação, para cada candidato aprovado, será a média da soma de todas as etapas.

Ainda não há data definida para a homologação do resultado final do concurso, que terá validade de dois anos. Os aprovados serão convocados por meio de Edital publicado no Diário Oficial do Município de Nova Iguaçu e por notificação enviada para o e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição. A remuneração para o cargo será de R$ 19.602,93.

Outras alterações

Além de aumentar o número de vagas – que antes era de apenas uma -, a Procuradoria Geral Municipal de Nova Iguaçu anunciou também mudanças na Comissão Organizadora e na Comissão Avaliadora.

A primeira passa a ser formada pelo procurador geral Rafael Alves de Oliveira, presidente da comissão que terá como vice o procurador Diogo Peixoto Dias Silva. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nova Iguaçu/Mesquita, Hilário Franklin Pinto de Souza, irá representar a instituição.

Já os coordenadores executivos serão Andreza Fernandes Valinote (procuradora chefe do Centro de Estudos Jurídicos), Rodrigo Garcia Veraldo (procurador coordenador Tributário) e a procuradora Wanessa Martinez Vargas. Já a Comissão Examinadora do Concurso terá o advogado Paulo Cesar Salomão Filho em substituição a Juliana Kryssia Lopes Maia, na qualidade de representante da OAB, como membro da Banca de Processo Civil.