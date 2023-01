Passeio ciclístico pela cidade foi uma das atividades pelo aniversário de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 18/01/2023 16:32

O fim de semana de comemorações pelos 190 anos de Nova Iguaçu foi encerrado com muita atividade física ao ar livre, boa música, passeio ciclístico na área urbana da cidade, além de uma missa de ação de graças pela data. Moradores de todas as idades puderam aproveitar a série de atividades programadas pela Prefeitura durante os três dias de celebrações.

A iguaçuana Ana Cristina Pereira, de 61 anos, moradora do bairro da Prata, participou do passeio que reuniu cerca de 500 ciclistas na Praça Santos Dumont. O grupo pedalou por cerca de 15 quilômetros pela área urbana da cidade, passando por uma das principais vias que atravessa Nova Iguaçu, a Via Light. Ela faz parte do grupo de ciclismo “Pedal Delas”

“Estou sempre acompanhando e participando, principalmente desses eventos que envolvem a natureza. Hoje, antes de pedalar, já caminhei, fiz meu momento de alongamento e vim fazer parte dessa comemoração. Uma alegria e satisfação participar desse momento”, disse.

A praça Santos Dumont também foi palco para a primeira edição do evento “Música da Natureza”, projeto que promove a valorização dos artistas locais, unindo o meio ambiente e o público. Os iguaçuanos Renan Oliveira, Laisa Viana, Johson Almeida, Luís Brito e os grupos Só Damas e Expressão se apresentaram, levando mais alegria para a festa.

Para aqueles que não estavam de bicicleta, a atividade foi um passeio guiado no Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velho, guiado pela artista plástica Elisângela Monforte, interpretando a personagem Condessa do Iguassú, filha de D. Pedro I. Em bate-papo com o público, ela explicou a relevância histórica da cidade.

Ainda em comemoração aos 190 anos de Nova Iguaçu, o bispo emérito Dom Luciano Bergamin celebrou uma missa na Catedral de Santo Antônio da Jacutinga, padroeiro do município. Estiveram presentes mais de 400 fiéis, secretários municipais representando o prefeito Rogerio Lisboa, assim como o presidente da Câmara de Vereadores do município, Dudu Reina, o secretário estadual de Saúde, Doutor Luizinho, entre outros.