Espetáculo ‘Contando e Recontando Contos’ terá três apresentações gratuitas em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 17/01/2023 10:42

Será exibido a partir de amanhã em Nova Iguaçu, o espetáculo infantil ‘Contando e Recontando Contos’, peça super premiada, com um histórico de seis anos de apresentações. As encenações serão gratuitas e acontecem amanhã, no Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava; no próximo dia 22, na Praça Céu Jardim Paraíso; e no dia 27, na Associação Comitê Ponto Chic.

Montado pela Companhia Villelarte Produções, a peça conta a história de uma companhia de teatro que, buscando novas formas de atingir o público, recria os clássicos da literatura universal, como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Cachinhos Dourados e Três Porquinhos. Mas tudo com um toque leve, cômico e aberto a novas possibilidades. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início da sessão.

“Queremos fazer uma grande homenagem ao teatro em sua essência. O trabalho apurado do artista se faz necessário, numa troca de conhecimentos e vivências entre todos os atores em cena”, afirma o diretor e ator do espetáculo, Felipe Villela, acrescentando que um dos objetivos da Cia é, por intermédio deste espetáculo infantil, democratizar o acesso à cultura.

Os artistas pretendem também ampliar e descentralizar as artes cênicas com as apresentações nas cidades visitadas. Há ainda o incentivo à formação de plateia infantil, fomento à cultura e movimentação da economia criativa local. Com encenações leves e cômicas, eles querem promover o resgate da literatura universal, incentivar a leitura e entreter o público infantil.

A Villelarte Produções surgiu da necessidade de se fomentar a arte em Nova Iguaçu e auxiliar no processo de formação da educação de crianças e jovens, por meio de oficinas teatrais, passando por produções de projetos artístico-pedagógicos até apresentações de espetáculos teatrais. Ela é gerida por Felipe Villela e Lili Pardini.

SERVIÇO:

DIA: 18/01/23 (quarta-feira) – 15h

Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava – Nova Iguaçu

Av. Paranapiacaba, 129 - Rancho Fundo - 50 lugares

DIA: 22/01/23 (domingo) – 11h

Praça Céu Jardim Paraíso – Nova Iguaçu

Rua Arco-íris, s/n - Jardim Paraíso. (Em frente a CIEP da Piscina) - capacidade: 120 pessoas

DIA:27/01/23 (sexta-feira) – 15h

Associação Comitê Ponto Chic – Nova Iguaçu

Rua Pedro Cunha, 307 - Ponto Chic - capacidade: 50 pessoas