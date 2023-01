Nova Iguaçu oferece serviço de castração animal de forma gratuita - Divulgação

Publicado 10/01/2023 11:32

A Prefeitura de Nova Iguaçu deu início, na última semana, ao serviço gratuito para castração de cães e gatos no município. O serviço começou a ser oferecido graças a uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), a Clínica Veterinária da Universidade Iguaçu (Unig) e o Hospital Veterinário da Estácio.

Morador do bairro da Posse, Juarez da Rocha Fagundes, de 42 anos, esteve na Unig e levou seus cães Laila, de 4 anos, e o Príncipe, de 2 anos e seis meses, para consulta veterinária. Dentro de uma semana seus pets serão castrados.

“Fiquei sabendo do serviço e acessei o site da Prefeitura para me cadastrar. Eu já vinha pesquisando valores para castração em clínicas particulares, mas o preço é muito elevado. O que mais me chamou atenção é que a clínica avalia a saúde dos animais para ter a certeza de que ele está em boas condições para ser castrado”, disse.

A expectativa é que a Unig e a Estácio castrem até 4.800 machos e fêmeas por ano. Para ter acesso ao serviço, é preciso que os tutores façam um cadastro on-line. Basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semug/protecaoaoanimal.

A Assessoria Especial de Proteção ao Animal de Nova Iguaçu, órgão ligado à Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), entrará em contato com os responsáveis para agendar uma data para consulta e castração.