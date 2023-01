O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), com apoio da Prefeitura - Divulgação

Publicado 17/01/2023 10:32

Um dos eventos realizados em celebração aos 190 anos de fundação da cidade de Nova Iguaçu, comemorados no último fim de semana, foi a Corrida e Caminhada do Aniversário que, neste ano, criou uma premiação exclusiva para os servidores públicos municipais. Com isso, dois funcionários da Prefeitura venceram não somente em suas categorias, mas na classificação geral masculina e feminina.

O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), com apoio da Prefeitura e reuniu mais de 1.100 atletas profissionais e amadores. Mesmo sob forte chuva que não deu trégua durante toda a prova, o servidor Fabiano Moura dos Santos percorreu os 5km do percurso e cruzou a linha de chegada em apenas 16 minutos e 26 segundos. No feminino, com o tempo de 19 minutos e 49 segundos a vencedora foi Glauciane de Souza, professora de atletismo da Vila Olímpica.

“Hoje eu vim prestigiar a corrida da cidade e me preparar para o campeonato sul-americano que acontece na próxima semana. Fui convocada para a seleção e vou representar o Brasil na prova dos 10km”, comemorou Glauciane.

Por terem sido os primeiros colocados na classificação geral masculina e feminina, Fabiano e Glauciane receberam os troféus principais da prova. Com isso, o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM) Fernando Cid, que completou a prova em 23 minutos e 37 segundos, ficou com a premiação masculina entre os servidores. Entre as mulheres, o troféu foi para a servidora Fabiane Santiago Guimarães.

O evento também reuniu atletas com deficiência. Com muita determinação, eles provaram que dificuldades visuais, físicas, intelectuais, auditivas e até mesmo paralisia cerebral não são capazes de impedir a prática esportiva. Os três primeiros colocados de cada uma das categorias PCD foram premiados pela organizadora.