População da cidade participou do plantio de 190 mudas na cidade de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/01/2023 20:57

A cidade de Nova Iguaçu celebrou no último fim de semana 190 anos de fundação, com direito a diversas comemorações. A primeira delas foi o plantio de 190 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. A atividade, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), aconteceu nas imediações do Viaduto dos Imigrantes, um dos locais com maior fluxo de pessoas da cidade.

As mudas foram plantadas com auxílio da população de Nova Iguaçu. A artesã Ane Leal, de 28 anos, se sentiu realizada por fazer parte e contribuir com o plantio.

“Não tem forma melhor de comemorar o aniversário da cidade presenteando com todas essas árvores. É como se cada árvore fosse uma vela do bolo de aniversário. E não é só o meio ambiente que está se beneficiando, nós também. Às vezes achamos que não vai ser o suficiente, mas de árvore em árvore vamos conseguir ajudar a cidade, que está ficando linda”, relatou Ane, muito feliz.

As árvores plantadas foram: Carrapeta, Pau-Viola, Jacarandá Mimoso, Jacarandá da Bahia, Pau-Formiga, Araçá, Uvaia, Fedegoso, Eritrina, Pau-Jangada, Samanea, Cajazeira e Cambuí. Chefe de Áreas Verdes e Guarda Ambiental do município, Bruno Augusto comentou sobre a importância da plantação dessas sementes.

“O benefício de ter essas pequenas florestas dentro da cidade são inúmeros. Os mais importantes deles são a redução da temperatura em certas áreas, barreira acústica e atração de fauna como aves e pássaros para região”, explicou o Guarda Ambiental.