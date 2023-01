Nova Iguaçu terá festejos pelo aniversário de 190 anos da cidade neste fim de semana - Divulgação

Publicado 11/01/2023 13:09

Neste fim de semana, a Prefeitura de Nova Iguaçu retoma os festejos de celebração do aniversário da cidade, que completa 190 anos em 2023. Após dois anos sem comemorações, em função da pandemia da Covid-19, o município terá uma programação especial com três dias de eventos que prometem atrair os mais variados públicos.

As celebrações começam com o plantio de 190 árvores de espécies da mata atlântica. A ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) será realizada na sexta-feira (13), às 10h, no entorno do Viaduto dos Imigrantes.

No mesmo dia, às 18h, o Teatro Sylvio Monteiro, na Casa de Cultura, recebe convidados para a abertura do Festival de Artes de Nova Iguaçu. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) e pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e terá a apresentação da peça “Morre uma estrela”, do autor Gabriel Fontoura.

No sábado (14), a partir das 9h, haverá o Circuito de Folia de Reis, festejo secular, que no passado era uma forte tradição na Baixada, e está sendo resgatado pela Prefeitura, por meio da SEMCULT e da FENIG, prometendo emocionar o público que passar pela Praça Rui Barbosa, no Centro.

Já na Praça da Via Light, na Rua Arcelino Pereira Neves, próximo ao antigo Polo Gastronômico, acontece a Virada Cultural. Ao longo de todo o sábado, haverá apresentações culturais e musicais para todos os gostos, tais como Afoxé Maxambomba, Batuque 18, Nosso Grupo, Siriguela, Qualquer Maneira, Tom Carioca e André Jamaica. A abertura do evento está prevista para às 11h.

Às 19h, a música vai dar um tempo e abrir espaço para o esporte, com a tradicional “Corrida e Caminhada do Aniversário da Cidade de Nova Iguaçu”, evento que conta com o apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu. Os atletas terão que superar um percurso de 5km entre subidas e descidas da Via Light para cruzar a linha de chegada. A largada acontece na altura da Vila Olímpica.

Às 20h45, é a vez do som do Swing & Simpatia. Em seguida, quem comanda a festa é o Grupo 100%. O segundo dia de comemoração termina em ritmo de samba com o iguaçuano Cremilson “Bico Doce”, intérprete oficial da Estação Primeira de Mangueira, a partir das 22h30.

A missa em ação de graças pelo aniversário da cidade, que será celebrada pelo bispo emérito Dom Luciano Bergamin, acontece às 9h, na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 2264, Centro.

Antes disso, às 8h, a Praça Santos Dumont, localizada ao lado do Parque Play City, também no Centro, recebe a primeira edição de 2023 do “Música na Natureza”, projeto que promove a valorização dos artistas locais em um encontro com o público em um cenário sempre cercado pela natureza. O evento terá as apresentações de Renan Oliveira, Laisa Viana, Johnson Almeida, Luís Brito, Só Damas e Expressão.

A Praça Santos Dumont também será o ponto de partida para outros dois eventos esportivos apoiados pela Prefeitura: a Corrida Infantil, com até 900 metros de percurso para meninos e meninas (a partir das 9h), e o Passeio Ciclístico, que promete transformar cerca de 15 quilômetros das ruas de Nova Iguaçu em uma grande ciclovia (largada às 8h30). Para participar destas atividades e da corrida noturna de sábado é preciso se inscrever em https://www.ticketsports.com.br/e/aniversario-da-cidade-de-nova-iguacu-190-anos-da-cidade-de-nova-iguacu-35113.

As celebrações pelos 190 anos de fundação de Nova Iguaçu terminam com uma viagem ao passado. Às 14h, a artista plástica Elisângela Monforte fará um guiamento histórico interpretando a personagem Condessa do Iguassú, filha de D. Pedro I. No bate-papo com o público, ela falará sobre a relevância histórica da cidade e promete contar “fofocas dos tempos do império”, como gosta de dizer. O encontro acontece no Parque Histórico e Arqueológico do Iguassú Velho, berço da Baixada Fluminense.