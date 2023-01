EncontrArte está com inscrições abertas para novas turmas até dia 27 de fevereiro - Divulgação

Publicado 17/01/2023 16:00

O EncontrArte Audiovisual começou o ano com com inscrições abertas até 27 de fevereiro para novas turmas de iniciantes às terças e quintas nos turnos da manhã e da tarde. Além disso, já tem agendadas duas gravações. Com o mesmo ritmo produtivo do ano que passou, as turmas vão gravar neste mês de janeiro os curtas Paçoca e Compro Bitcoin.

O primeiro conta a história de uma controversa eleição para representante de turma do jardim de infância da escola mais cara de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O aluno eleito, pouco popular, é alvo de acusações de ter comprado votos com paçocas.

Um dos grandes desafios foi a escalação de atores tão jovens. Marçal Vianna, com currículo com participação no Festival de Gramado, será o diretor do filme. As filmagens ocorrerão de 17 a 20 de janeiro.

Já o filme Compro Bitcoin conta a história de um homem que viaja no tempo e retorna até 2010 para comprar a criptomoeda do título. O desafio se torna maior quando o protagonista encontra o inesperado. Com tema moderno, o filme promete uma roupagem contemporânea para a viagem no tempo.

A direção ficará a cargo do estudante Lucas Patrick. As filmagens acontecerão do dia 24 a 27 de janeiro. As equipes de filmagens dos dois filmes estão em pré-produção com negociações finais de locações e logística.

A EncontrArte Audiovisual está localizada no Centro Social São Vicente, antigo Patronato São Vicente, em Nova Iguaçu. Para se inscrever no curso de audiovisual gratuito basta acessar o site https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR8ifKOUtZd0jK-FYpM3MFFqHT4i28Rhoge2jsNmeXNbgBpA/viewform.