Festival de Folia de Reis foi realizado no último fim de semana, no Centro de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 17/01/2023 13:00

A Praça Rui Barbosa, no Centro de Nova Iguaçu, foi palco de muita alegria, emoção, diversão e fé no último fim de semana. O local recebeu o tradicional festejo de Folia de Reis, evento que integra o Festival de Artes, criado com a intenção de resgatar tradições históricas e valorizar os artistas locais.

Seis jornadas, compostas por mestre, contramestre, bandeireiro, palhaços e foliões se apresentaram para idosos, adultos e crianças. Logo depois, seguiram cortejo pelo Calçadão, dançando e se divertindo com quem passava pelo local. Não faltaram fotos, sorrisos e demonstrações de fé.

O Festival de Artes é promovido pelo Ministério do Turismo e pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) da Prefeitura de Nova Iguaçu, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM), da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR).

“As Folias de Reis é uma das manifestações mais importantes da cultura popular, do simbolismo e religiosidade, própria do povo brasileiro e Nova Iguaçu tem folias centenárias que estão sendo valorizadas. Outro ponto legal é falar da quantidade de jovens participando das apresentações. Isso é a certeza de que essa manifestação cultural vai durar e gerações futuras terão o privilégio de assistir”, destaca o secretário de Cultura, Marcus Monteiro.

A professora Sônia Maria Saimon, de 71 anos, conta que, quando pequena, costumava ver e se divertir com as apresentações de Folia de Reis em Santo Antônio de Pádua, cidade onde nasceu. Hoje moradora de Nova Iguaçu, ela pode reviver momentos da infância e se emocionou.

“Foi uma verdadeira felicidade. Estou muito contente da Prefeitura estar levando em frente essa tradição. Como professora, para mim, isso é muito importante. Acho lindo, amo de verdade”, afirmou.

Participaram do Encontro de Folia de Reis as jornadas: Boas Novas de Belém, Nova Jerusalém, Estrela Luminosa, Sempre Viva do Oriente, Estrela do Oriente e Família Sagrada de Nazaré. Além do secretário de Cultura do município, também prestigiaram o evento os secretários de Meio Ambiente e Agricultura (SEMAM), Fernando Cid, de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETUR), Mário Lopes.

O presidente da FENIG, Miguel Ribeiro, explicou a importância do Festival de Artes para Nova Iguaçu e anunciou novidades para 2023.

“Nova Iguaçu terá o maior Festival de Artes da sua história, com pelo menos 196 apresentações culturais previstas na cidade até julho”, prometeu.