Novo equipamento cultural será construído na sede do antigo Lar de JoaquinaReprodução

Publicado 18/01/2023 18:39

O prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa anunciou para este ano a construção de um novo equipamento cultural na cidade. Ainda sem nome e atividades definida, o espaço será construído na antiga sede do Lar de Joaquina, que fica na Rua Abílio Augusto Távora, n° 86, no Centro.

O anúncio foi feito no último fim de semana, durante o lançamento do Festival de Artes de Nova Iguaçu. O prefeito revelou a desapropriação do local. O histórico patrimônio foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) em 1989 pela sua importância cultural para a cidade.

Celebrando os 190 do município. Rogério Lisboa também ressaltou as ações realizadas na cidade desde sua reeleição, em 2020.

“Quero agradecer a cada servidor público, pois quando assumimos o governo, tínhamos um déficit orçamentário muito grande. Hoje estamos com as dívidas pagas. Plantamos mais de 70 mil árvores, resgatamos patrimônios históricos, enfrentamos uma pandemia em que nossos alunos, por quase dois anos, não ficaram sem receber a merenda escolar e valorizamos os nossos artistas locais. Essas são ações que dão orgulho da cidade e vamos seguir trabalhando para melhorar ela cada vez mais”, afirmou.