Morador em frente a uma das novas instalações da concessionária Águas do Rio - Divulgação

Morador em frente a uma das novas instalações da concessionária Águas do RioDivulgação

Publicado 24/01/2023 07:00

No mês em que a cidade de Nova Iguaçu completa 190 anos, a concessionária dos serviços de água e esgoto do município vai inaugurar uma estação de bombeamento (booster Brasília), no Centro, e quatro estações elevatórias, nos bairros Danon, Iolanda, Carlos Sampaio e K11.

A medida deve beneficiar mais de 100 mil moradores da região.

Os equipamentos serão responsáveis por ampliar a oferta de água para a população, levando o recurso para regiões mais distantes e elevadas. Moradora do bairro Danon há 50 anos, Geisa Teixeira, de 65 anos, carrega grandes expectativas para a chegada da água em sua residência. Para ela, a chance de transformar o cenário atual veio no momento certo.



“Antes, nós nos virávamos do jeito que dava, com os poços dos vizinhos, e sempre com muito medo de faltar. Foram noites em claro para ter água na manhã seguinte e conseguir fazer as coisas em casa. Agora, estamos sendo vistos e ouvidos. Tenho esperança de que vai melhorar e a água, finalmente, vai chegar na nossa torneira”, disse.



Diretor executivo da Águas do Rio, com atuação em Nova Iguaçu e em outros quatro municípios, Felipe Esteves explicou que as conquistas alcançadas são o resultado de investimentos, dedicação e um rigoroso trabalho em equipe. As obras nos bairros Danon e Iolanda, por exemplo, foram iniciadas em 2022 com extensão de cerca de 13 km de rede.



“Nova Iguaçu é uma das maiores e mais populosas cidades da Baixada Fluminense, mesmo assim, há muitos bairros que ainda sofrem com o desabastecimento. A Águas do Rio chegou há pouco mais de um ano e, para mudar a realidade dos moradores, temos trabalhado diariamente na manutenção e ampliação do sistema de água. As obras no booster Brasília e nas três elevatórias vão ajudar a reforçar o abastecimento no Centro da cidade e em bairros vizinhos como Danon, Iolanda e Mangueira, que estão localizados na Avenida Abílio Augusto Távora, uma das vias mais importantes da cidade”, afirmou.



Entre os mais de 823 mil habitantes, está Alessandro Pinheiro, de 43 anos, morador e líder comunitário da comunidade Danon. Para ele, acompanhar as melhorias da Águas do Rio é um marco na história do bairro.

“Eu consigo resumir a sensação dos moradores pelo que acompanho nas ruas. A expectativa com as melhorias da Águas do Rio é grande e traz uma sensação de mudança. Isso é um muito importante para o nosso bairro, para a nossa cidade e para a população que mora aqui e espera por isso há tanto tempo”, contou.



A inauguração dos novos equipamentos reforça a atuação da concessionária na cidade que, em pouco mais de um ano, beneficiará cerca de 252 mil pessoas. Entre as realizações destacam-se as melhorias nos reservatórios Cabuçu Alto e Baixo, que passaram a ter capacidade de armazenar 10 milhões de litros levando benefícios para cerca de 100 mil moradores, a interligação de novas redes de água que atenderam mais de 24 mil pessoas, no bairro Vila de Cava, e a ampliação do abastecimento com padronização de hidrômetros em diversos bairros da cidade.

A empresa também investiu recursos no combate às perdas. Cerca de 384 km de rede foram mapeados à procura de vazamentos não visíveis, com o objetivo de evitar o desperdício.