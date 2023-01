ônibus da vacinação itinerante estará até a quarta-feira na UPA de Nova Iguaçu. - Divulgação

ônibus da vacinação itinerante estará até a quarta-feira na UPA de Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 24/01/2023 13:00

Começou a circular nesta semana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o ônibus de vacinação itinerante da Secretaria Municipal de Saúde. Até a quarta-feira (25), o veículo estará estacionado na Avenida Abílio Augusto Távora, próximo a UPA de Cabuçu, no bairro Ipiranga, com horário de funcionamento das 9h às 16h. Para se vacinar, é necessário ter em mãos o CPF e cartão de vacinação, os menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal.

Os imunizantes oferecidos são de rotina, para todas as idades, e contra Covid-19 a partir de 3 anos. Estão disponíveis as vacinas Pentavalente, Poliomielite (VIP), Poliomielite (VOP), Rotavírus, Pneumo, Meningo C, Tríplice Viral, Febre Amarela, DTP, dTpa, HPV, Meningo ACWY, Hepatite B, dT, Influenza e Covid-19.

A dona de casa e moradora do bairro Rosilene Martins, 28 anos, mãe da Sofia, 5 anos, e de Angelo Gabriel, 10 anos, aproveitou para colocar o cartão de vacina de toda família em dia. “O ônibus estar do lado de casa me facilitou muito, pois teria que levar meus filhos em um lugar e meu esposo teríamos que ir a outro. Aproveitei que ele estava em casa e já resolvemos todas as pendências de vacina de uma vez”, relatou Rosilene feliz com a ação.

De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de cobertura vacinal no país está abaixo do esperado nos últimos anos. Para aumentar esses números na cidade, com objetivo de levar a vacina para mais perto da população, o ônibus percorrerá semanalmente dois bairros diferentes de Nova Iguaçu.

“A Prefeitura de Nova Iguaçu está preocupada com a taxa de imunizados. A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde var ser levar as vacinas até as pessoas. Acredito que, desta forma, em breve, os números de pessoas vacinadas serão bem mais satisfatórios”, afirmou o secretário de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Na quinta e sexta, das 9h às 16h, e no sábado, das 9h às 14h, o ônibus vai atender na Rua Doutor Albert Sabin, número 25, próximo à escola Professora Maria Sampaio Costa, em Campo Alegre.