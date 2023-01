Agentes da Defesa Civil de Nova Iguaçu seguem atuando em rescaldo de incêndio no Centro - Divulgação

Agentes da Defesa Civil de Nova Iguaçu seguem atuando em rescaldo de incêndio no CentroDivulgação

Publicado 26/01/2023 08:00

Agentes da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu estão atuando desde ontem nas ações de rescaldo após o incêndio que atingiu o Shopping Nou, no Centro. A perícia para descobrir a origem do incêndio será realizada a partir de hoje no local, com acompanhamento do poder público.

Ao todo, três pessoas receberam atendimento médico. Uma delas foi liberada no local. Uma gestante desmaiou e foi encaminhada para a Maternidade Mariana Bulhões. Na unidade ela foi avaliada, medicada e recebeu alta com orientações médicas. Um homem, que passava de bicicleta próximo ao shopping, caiu e bateu com a cabeça. Ele foi avaliado no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), fez exame de tomografia e foi liberado

“Após o fim do trabalho dos bombeiros, a Defesa Civil vai fazer uma inspeção no prédio para saber suas condições estruturais e avaliar se as lojas vizinhas poderão voltar a funcionar”, afirmou o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Jorge Ribeiro Lopes.

Equipes das Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana de Nova Iguaçu interditaram quatro ruas: Avenida Marechal Floriano Peixoto (entre a ruas Dom Walmor e a Coronel Francisco Soares), Rua Dr. Barros Junior (entre a Via Light e a rua Governador Amaral Peixoto), Rua Otávio Tarquino (entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e a Via Light) e a Rua Governador Amaral Peixoto (entre as ruas Quintino Bocaiuva e Barros Júnior).