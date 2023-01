Agentes da Defesa Civil seguem atuando em rescaldo de incêndio em Nova Iguaçu - Divulgação

Agentes da Defesa Civil seguem atuando em rescaldo de incêndio em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 27/01/2023 18:28

Agentes da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu seguem apoiando as equipes do Corpo de Bombeiros, no rescaldo do incêndio que atingiu o Shopping Nou, no Centro, na última terça-feira. A vistoria técnica da Defesa Civil nas estruturas e a perícia da Polícia Civil do local só serão feitas após o prédio ser liberado pelo Corpo de Bombeiros, assim como a demolição da estrutura de um lado do prédio na Avenida Marechal Floriano Peixoto, pois o local está com risco iminente de queda. O lado do Calçadão não sofrerá intervenção.

A demolição será feita pelo proprietário do imóvel, entretanto será acompanhada e supervisionada pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Nova Iguaçu e Light. A intervenção, que deve acontecer pela manhã, deve durar três dias. Lojas próximas do local do incidente, no Calçadão, já tiveram a energia elétrica restabelecida.

Ruas permanecem fechadas para que o Corpo de Bombeiros possa continuar trabalhando no local. São elas: Avenida Marechal Floriano Peixoto (entre as ruas Dom Walmor e a Coronel Francisco Soares), Rua Dr. Barros Junior (entre a Via Light e a Rua Governador Amaral Peixoto), Rua Otávio Tarquino (entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e a Via Light) e a Rua Governador Amaral Peixoto (entre as ruas Quintino Bocaiuva e Barros Júnior), além da Travessa Irene.

À medida que a operação continue avançando, será avaliado o isolamento e a interdição das vias.

Representantes da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo vão se reunir com comerciantes para analisar como eles poderão ser ajudados assim que o prédio for liberado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.