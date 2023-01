Novo Centro já está atendendo a população iguaçuana de segunda à sexta, de 8h às 17h - Divulgação

Novo Centro já está atendendo a população iguaçuana de segunda à sexta, de 8h às 17hDivulgação

Publicado 30/01/2023 19:36 | Atualizado 30/01/2023 19:42

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde de Nova Iguaçu inaugurou, na última semana, o Centro de Atendimento de Doenças Infectocontagiosas. O local fica ao lado do Centro de Saúde Doutor Vasco Barcelos, e funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

No local, que já faz a testagem de pacientes suspeitos da varíola dos macacos (Monkeypox,) agora realiza também o atendimento aos casos positivos de tuberculose. Aos sintomáticos respiratórios será oferecido diariamente teste rápido molecular, que detecta a doença. Às segundas, terças e sextas, será oferecido a prova tuberculínica, de acordo com demanda do Ministério da Saúde.

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada por bactéria Mycobacterium tuberculoses, também conhecida como bacilo de Koch, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas.

Em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a unidade tem como objetivo a descentralização das ações de controle de doenças infectocontagiosas da Atenção Primária em Saúde. Posteriormente, as demais doenças infecciosas também serão atendidas.