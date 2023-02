Instalação de nova elevatória em Nova Iguaçu vai beneficiar moradores do município - Divulgação

Publicado 02/02/2023 15:02

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu montou uma força-tarefa para a implantação da nova Elevatória de Água Tratada, denominada Booster Brasília, que vai melhorar o abastecimento de água para 80 mil moradores dos bairros da Luz, Califórnia, Centro, Chacrinha, K11, Moquetá e Santa Eugênia.

Além de dezenas de profissionais, que se revezaram, inclusive em plantões noturnos, a operação incluiu um conjunto de peças e equipamentos hidráulicos de grande porte, que após montados, pesavam mais de 1,3 tonelada.

Com a nova estrutura, que está em fase de teste, a vazão de água para as áreas beneficiadas será de 222 litros por segundo, melhorando o fluxo, inclusive para as regiões altas, como o bairro K11.

Segundo o gerente de operações, Leonardo Canto, na primeira fase do projeto, o sistema vai operar com uma bomba e, em junho, outras duas bombas devem ser instaladas para reforçar ainda mais o abastecimento na região do Centro.

“A instalação do Booster Brasília era um grande desafio para nossa equipe, calculamos todos os passos, realizamos diversas reuniões e agora o sistema está em fase de testes. Além deste equipamento, temos outras quatro estações elevatórias que já estão instaladas e entrarão em atividade nos bairros Danon, Iolanda, Carlos Sampaio e K11, ampliando a oferta de água para moradores e comerciantes da região, especialmente neste período, que é o mais quente do ano”, explicou.