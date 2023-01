Cruz Vermelha de Nova Iguaçu realizará corrida e caminhada humanitária em março. - Divulgação

Cruz Vermelha de Nova Iguaçu realizará corrida e caminhada humanitária em março.Divulgação

Publicado 31/01/2023 15:42

A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu anunciou a realização do primeiro circuito de corrida e caminhada humanitária. O evento irá acontecer no dia 19 de março, na Via Light, com a largada no Polo Gastronômico, às 8.00h da manhã. O objetivo é arrecadar fundos para atuais e futuros projetos humanitários da instituição, além de estimular a prática do atletismo em nossos colaboradores, alunos, ex-alunos e sociedade de modo geral.

Os projetos humanitários em andamento são: doações de cestas básicas para pacientes em tratamento de tuberculose, hanseníase e HIV/AIDS, esses pacientes são encaminhados pela Unidade Básica de Saúde; Vasco Barcelos e o Projeto “Adote um Aluno” com objetivo de capacitar jovens carentes da Baixada Fluminense, através de bolsas de estudos.

O presidente da entidade, Renato Muniz, destaca a importância que tem o primeiro circuito de corrida e caminhada humanitária da Cruz Vermelha da cidade e sobre os projetos existentes e projetos futuros da entidade.

“Além dos projetos que já existem, precisamos captar recursos para futuros projetos da instituição, como por exemplo o projeto da cozinha comunitária; que tem como objetivo principal preparar marmitas para pessoas em situação de rua, e para além disso, queremos montar um posto de coleta para doações de sangue”, disse.

A instituição recebe doações o ano inteiro, doações de roupas novas ou usadas, alimentos não perecíveis, móveis de escritório, calçados, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Os donativos podem ser encaminhados para a sede da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu que fica na Rua Bernardino de Melo, 2085, em frente à estação de trem ou para sua Escola de Especialização em Saúde Pública- ESESP, que fica localizada na Rua Athaíde Pimenta de Moraes, 835, em frente ao TopShopping

Para participar do evento basta acessar o site www.ticketsports.com.br