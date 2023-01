Agentes do governo do estado vistoriaram encosta nos fundos do Shopping Nova Iguaçu - Divulgação

Agentes do governo do estado vistoriaram encosta nos fundos do Shopping Nova IguaçuDivulgação

Publicado 31/01/2023 11:58

Uma equipe do serviço geológico do Departamento de Recursos Minerais (DRM) do Governo do Estado esteve no Shopping Nova Iguaçu para vistoriar a encosta do maciço rochoso existente nos fundos do empreendimento comercial. No último sábado (28), durante o temporal que atingiu a cidade, toneladas de pedras desmoronaram em meio a uma grande cachoeira formada no morro. O incidente não deixou feridos nem causou danos materiais.

A visita foi acompanhada pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, que já havia vistoriado o local no domingo. A coordenadora do Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos, Glauce Ibraim, corroborou com a análise preliminar feita pela Defesa Civil e disse que a distância entre o maciço e a grade de proteção, de cerca de 65 metros, foi fundamental para que o parque de diversões montado no estacionamento não fosse atingido.

“A área de amortecimento foi muito bem dimensionada de acordo com a altura da encosta”, disse Glauce.

A geóloga também explicou que a instabilidade existente no local é natural e inerente a uma pedreira. Com a queda das pedras, que alcançaram aproximadamente metade da área de amortecimento, será necessário avaliar qual a melhor solução para evitar que possíveis deslizamentos futuros possam causar transtornos maiores.

“Existe agora um material mais instável na encosta. É preciso fazer um estudo para a possível remoção do material ou então o aumento da área de amortecimento”, completou.

O Shopping Nova Iguaçu tem até o dia 28 de fevereiro para apresentar à Defesa Civil um laudo de estabilidade da encosta. Enquanto isso, o parque de diversões vai permanecer fechado.