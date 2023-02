Bateria da Acadêmicos do Grande Rio se apresenta neste domingo no Sesc de Nova Iguaçu - Divulgação

Bateria da Acadêmicos do Grande Rio se apresenta neste domingo no Sesc de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 02/02/2023 14:38

Nesse final de semana, o Projeto Sesc Verão terá apresentação da bateria da Escola de Samba Grande Rio na unidade de Nova Iguaçu. Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento também terá entre outras atrações. A apresentação musical será no domingo e tem início às 16h30.

Além de atividades nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, praças e parques, o evento inova este ano ao levar o melhor do verão para dentro de shopping centers e de Vilas Olímpicas. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio, a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano.

“O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas, estimula o turismo, fomenta a economia local e proporciona a todos nós, cidadãos fluminenses, alegria, bem-estar, cultura e muito lazer. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, comemora o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Sesc Verão 2023

Confira a programação:

Nova Iguaçu

Local: Unidade Sesc Nova Iguaçu

ESPAÇO JOGO

14/01 a 12/02 | Terça a Domingo, 10h às 16h | Livre | GRÁTIS

Espaço com jogos de tabuleiros, brinquedos e mesas de jogos para toda a família. Atividade gratuita

Local: Sala de Jogos - Unidade Sesc Nova Iguaçu

ATIVIDADE DE CIRCUITO FUNCIONAL

14/01 a 11/02 | Sábados, 8h às 9h | 15 anos | GRÁTIS

Atividade de circuito funcional realizada na quadra de areia da Unidade Sesc Nova Iguaçu. Sem necessidade de inscrição prévia

Local: Quadra de Areia - Unidade Sesc Nova Iguaçu

OFICINA DE ARCO E FLECHA

04 e 05/02 | Sábados e domingos , 10h às 15h | Livre | GRÁTIS

Recreação Esportiva com experimentação do arco e flecha.

Local: Área gramada - Unidade Sesc Nova Iguaçu

OFICINA DE SURF

04/02 | Sábados , 10h às 16h | Livre | GRÁTIS

Experimentação recreativa da modalidade surf para adultos e crianças.

Local: Parque Aquático - Unidade Sesc Nova Iguaçu

WATERBALL

04/02 | Sábados , 10h às 16h | Livre | GRÁTIS

Bolha gigante na qual as crianças entram e realizam um percurso dentro da piscina.

Local: Parque Aquático - Unidade Sesc Nova Iguaçu

CAIAQUE INFLÁVEL

04/02 | Sábados , 10h às 16h | Livre | GRÁTIS

Experimentação recreativa de equipamento com remos.

Local: Parque Aquático - Unidade Sesc Nova Iguaçu

MÁQUINA DE DANÇA

04, 05/02| Sábado e Domingo, 10h às 16h | Livre | GRÁTIS

Um jogo eletrônico para todos aqueles que amam dançar

Local: Sala de jogos - Unidade Sesc Nova Iguaçu

FUTMESA

04, 05/02| Sábado e Domingo, 10h às 16h | Livre | GRÁTIS

Jogo que mistura de futebol, vôlei e tênis de mesa que pode ser praticado por todas as idades

Local: Área externa do Salão Nobre - Unidade Sesc Nova Iguaçu

ATIVIDADES RECREATIVAS

14/01 a 12/02 | Sábados e Domingos, 10h as 16h | Livre | GRÁTIS

Área de recreação com radical slide, futebol de sabão, tobogã inflável, hoverboard. A distribuição das atividades irá variar de acordo com calendário das ações de recreação.

Local: Campo de grama sintética 1 - Unidade Sesc Nova Iguaçu

RECREAÇÃO AQUÁTICA

14/01 a 12/02 | Sábados e Domingos, 10h as 16h | Livre | GRÁTIS

Brincadeiras aquáticas com jogos, locução animada, gincana aquática.

Local: Campo de grama sintética 1 - Unidade Sesc Nova Iguaçu

OFICINA DE PINTURA FACIAL

04, 05/02| Sábado e Domingo, 10h as 16h | Livre | GRÁTIS

Atividade de pinturinha facial com desenvolvimento de desenhos artísticos no rosto ou braço do público infantil.

Local: Arvoredo / Área Externa - Unidade Sesc Nova Iguaçu

FEIRA DE ARTESANATO

04 e 11/02 | Sábados, 10h as 16h | Livre | GRÁTIS

Exposição de produtos artesanais feitos por nossas artesãs com o objetivo de divulgar e vender seus produtos.

Local: Arvoredo / Área Externa - Unidade Sesc Nova Iguaçu

SAÚDE BUCAL NO SESC VERÃO

14/01 a 11/02 | Sábados, 10h as 16h | Livre | GRÁTIS

Promoção de saúde através de orientação de saúde bucal e doenças bucais, com mesa clínica e macros modelos. A programação também conta com um passeio pelo bocão inflável

Local: Campo de Grama sintética - Unidade Sesc Nova Iguaçu

EXPOSIÇÃO HORTAS URBANAS - PLANTIO E COLHEITA NO QUINTAL DE CASA

04 e 05/02 | Sábado e Domingo 10h às 16h | Livre | GRÁTIS

Programação que aborda diversas possibilidades de plantio de hortaliças e leguminosas no quintal de casa com distribuição de mudas.

Local: Praça do Arvoredo - Unidade Sesc Nova Iguaçu

CAMPANHA INFORMATIVA SOBRE RELACIONAMENTOS ABUSIVOS

04, 05, 11/02 | Sábados e Domingos | 10h às 16h | A partir de 15 anos | GRÁTIS

Orientação e distribuição de cartilhas sobre relacionamentos abusivos.

Local: Itinerante - Unidade Sesc Nova Iguaçu

CIRCUITO DE PREVENÇÃO ANTI QUEDAS

04, 05, 11, 12/02 | Sábados e Domingos |10h às 16h | A partir de 60 anos | GRÁTIS

Programação voltada ao público idoso com informações e vivências quanto a prática de rotinas do dia a dia e como fazer para minimizar os riscos de acidentes, como quedas por exemplo.

Local: Praça do Arvoredo - Unidade Sesc Nova Iguaçu

EXPOSIÇÃO JARDINAGEM URBANA

12/02 | Sábado e Domingo 10h às 16h | Livre | GRÁTIS

Exposição apresentando diversas espécies de plantas ornamentais para o cultivo e decoração paisagística, com distribuição de mudas.

Local: Praça do Arvoredo - Unidade Sesc Nova Iguaçu

ACT EXPOSIÇÃO INSETOS AQUÁTICOS

04 e 05/02| Sábado e Domingo 10h às 16h | Livre | GRÁTIS

Essa programação mostra diferentes espécies de insetos que vivem na água, coletados em praias do Rio de Janeiro.

Local: Praça do Arvoredo - Unidade Sesc Nova Iguaçu

OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DE VISEIRAS

04, 11, 12/02 | Sábados e Domingos |10h às 15h | Livre | GRÁTIS

Pensando na saúde e bem estar, realizaremos a oficina de customização de viseiras, que além de ser um adereço para o verão, ajudará os participantes a protegerem a vista da claridade vinda do sol.

Local: Praça do Arvoredo - Unidade Sesc Nova Iguaçu

OFICINA DE DECUPAGEM

04 e 11/02 | Sábados | 10h as 16h | Livre | GRÁTIS

Oficina com duas técnicas de artesanato que consiste em cobrir determinadas superfícies por meio de processo de recorte e colagem de imagens prontas.

Local: Praça do Arvoredo - Unidade Sesc Nova Iguaçu

SKYBUNDA

04, 05, 11 e 12/02 | Sábados e Domingos | 10h as 15h | Livre | GRÁTIS

Lona com sabão e água para toda família se refrescar e se divertir no verão .

Local: Área gramada - Unidade Sesc Nova Iguaçu

EXPOSIÇÃO INTERATIVA UNIR

11 e 12/02 | Sábado e Domingo - 10h30 as 15h | Livre | Grátis

Vivência brincante com blocos de montagem fabricados com prototipagem digital. Os participantes poderão brincar com as formas no plano e no espaço, criar histórias e personagens, dando asas à imaginação.

Local: Em frente a escola - Unidade Sesc Nova Iguaçu

ESPAÇO CLICK

11 e 12/02 | Sábado e Domingo - 10h as 16h | Livre | Grátis

Espaço decorado com o tema do verão para fotos.

Local: Árvoredo - Unidade Sesc Nova Iguaçu

SHOW – BATERIA ESCOLA DE SAMBA GRANDE RIO

05/02 | Domingo – 16h30 | Livre | Grátis

Apresentação com a bateria da escola campeã do Carnaval 2022, tocando os clássicos carnavalescos do Rio de Janeiro.

Local: Tenda - Unidade Sesc Nova Iguaçu

SHOW – CORDÃO DA BOLA PRETA

12/02 | Domingo – 16h30 | Livre | Grátis

Bloco de carnaval mais tradicional do Rio de Janeiro, trazendo a alegria do Carnaval de rua para a Unidade Sesc Nova Iguaçu, finalizando as ações do Sesc Verão com a alegria dessa festa popular.

Local: Tenda - Unidade Sesc Nova Iguaçu

ARENA NERD

12/02 | DOMINGO - 10h00 as 16h00 | Livre | Grátis

Área tecnológica com diversos jogos para experimentação do público presente.

Local: Sesc Nova Iguaçu

ATIVIDADES SENAC RJ

Oficina: Upcycling de camisetas com amarrações

Data: 04/02/23 - 10h às 12h

Técnicas básicas de transformação de camisetas apenas com tipos diferentes de cortes e amarrações.

O participante deverá levar sua camiseta de casa para transformar na oficina.

Material: tesoura, agulha de mão, cone de linha, *camiseta levada pelo participante

Local: Unidade Nova Iguaçu - Salão Nobre