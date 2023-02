Prefeitura vem realizando operações nos acessos a Tinguá nos fins de semana - Divulgação

Publicado 03/02/2023 16:56

A Prefeitura de Nova Iguaçu lançou uma campanha com objetivo prevenir acidentes, principalmente os de moto, na Estrada Federal de Tinguá (RJ-111), e em outros pontos de acesso à região. Neste início de ano, o executivo está intensificando ações de orientação e educação no trânsito nos pontos mais visitados por moradores e turistas, como Tinguá, que costuma receber cerca de 25 mil visitantes nos finais de semana. A.

Uma das propostas dessa ação é orientar os condutores de moto e caronas sobre a prevenção, com o apoio da fiscalização, para levar à população orientações do uso de equipamentos de proteção adequados e a importância da direção segura, sem ingerir bebida alcoólica, com a documentação do veículo em dia e responsabilidade na estrada.

Além de seguir investindo em educação no trânsito, aos sábados e domingos até o fim do verão, agentes de diversas áreas de atuação da Prefeitura seguirão mobilizados para garantir mais segurança aos frequentadores de Tinguá. As equipes também estão colaborando com o ordenamento de entrada e saída de veículos na região, melhoria da iluminação pública na estrada, fiscalização de veículos, reforço de policiamento, sinalização de áreas de estacionamento, abordagens em ônibus de turismo e orientações para diminuir os riscos de desastres e para procedimentos seguros ao mergulhar em cachoeiras.

A ação também acontece na região do Caonze, onde fica localizado o Parque Natural Municipal que tem se tornado opção de diversão para moradores de Nova Iguaçu e outros municípios. O projeto faz parte da Secretaria Municipal de Governo, com atuação conjunta das pastas de Agricultura e Meio Ambiente, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Defesa Civil, Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, Segurança Pública, Empresa Municipal de Limpeza Urbana, e conta com a colaboração da Polícia Militar, através do PROEIS.