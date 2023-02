Caminhão atingiu viaduto da Avenida Barros Junior, em Nova Iguaçu, no fim de semana. - Divulgação

Publicado 06/02/2023 08:00

A Secretaria de Infraestrutura de Nova Iguaçu interditou parte do Viaduto da Rua Barros Júnior. No fim de semana, um caminhão com altura acima da permitida colidiu com o viaduto e danificou parte da estrutura.

A equipe da Prefeitura vistoriou o local e constatou danos numa viga. Com isso, uma faixa do viaduto está interditada e a passagem de caminhões e carretas está proibida. O reparo vai ser feito pela Concessionária CCR Nova Dutra.

Para que as intervenções no viaduto causem menos transtornos possíveis ao trânsito na região, a Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Nova Iguaçu determinou:

•Liberação de somente uma das faixas do viaduto da Barros Júnior no sentido Rio de Janeiro para quem vem da Estrada do Iguaçu;

•Motoristas que vêm de Comendador Soares não poderão acessar a entrada da Rua Barros Júnior;

•Todas as transversais que chegam ao viaduto também estarão fechadas;

•O acesso à Rua Barros Júnior será feito somente pela Avenida Nilo Peçanha.

Agentes de trânsito orientarão os motoristas para dar mais fluidez no fluxo de veículos.