Unidade do Rio Imagem de Nova Iguaçu será inaugurada neste fim de semana. - Divulgação

Unidade do Rio Imagem de Nova Iguaçu será inaugurada neste fim de semana.Divulgação

Publicado 04/07/2023 16:41

Além de uma unidade do Rio Imagem, que será inaugurado no próximo sábado (08/07), o município de Nova Iguaçu também poderá ganhar um hospital oncológico, para benefício de toda a população da Baixada Fluminense. As obras do Governo do Rio de Janeiro atendem pedidos que foram formalizados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Através da Indicação Legislativa 300/2023, o deputado Carlinhos BNH (PP) reforçou ao governador Cláudio Castro (PL) a importância de o município abrigar um hospital especializado no tratamento de câncer. A nova unidade voltada para tratamento oncológico vai dar continuidade ao trabalho do Rio Imagem Baixada, que realizará atendimentos de rotina, média e alta complexidade, com previsão de 5 mil atendimentos por dia em diversas especialidades.

“O Rio Imagem Baixada é uma grande conquista porque vai permitir o diagnóstico precoce de doenças como câncer, pulmonares e cardíacas. A construção de um hospital oncológico em Nova Iguaçu, além de salvar inúmeras vidas, vai evitar o transtorno atual de pacientes da Baixada Fluminense que precisam fazer longos deslocamentos até o centro do Rio e outros municípios em busca de tratamento do câncer”, disse.