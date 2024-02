Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 01/02/2024 19:40

Nova Iguaçu - Já estão abertas as inscrições do concurso público da Câmara Municipal de Nova Iguaçu que vai oferecer 37 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 3.150 até R$ 19.770, de acordo com os 19 cargos disponíveis. A banca organizadora é o Instituto OACP. As provas estão previstas para o dia 21 de abril.

“Com grande satisfação anúncio a realização deste concurso. Nestes anos que ocupo a presidência da Casa venho, junto com a equipe técnica, preparando este certame com a certeza de total transparência e lisura. Queremos garantir uma turma super especializada na Câmara e oferecer à população de nossa cidade o que há de melhor. Venha trabalhar com a gente. Comece agora seus estudos”, afirmou o presidente da CMNI, vereador Dudu Reina.

Além do salário, serão acrescidos os benefícios de Auxílio-Alimentação, no valor de R$ 550,00; Auxílio Saúde, no valor de R$ 300,00; e Auxílio-Transporte, no valor de R$ 195,80.

Os cargos, atribuições, salários, conteúdo programático, as formas de avaliação, entre outras informações, estão no edital disponível no site da Câmara www.cmni.rj.gov.br . As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro e só podem ser feitas pela internet, no site do Instituto OACP.