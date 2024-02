Votação para o Prêmio Destaque Iguaçuano se encerra na próxima semana - Divulgação

Votação para o Prêmio Destaque Iguaçuano se encerra na próxima semanaDivulgação

Publicado 01/02/2024 20:30

Nova Iguaçu - Termina na próxima semana, dia 9 de fevereiro, a votação popular que vai eleger os vencedores do Prêmio Destaque Iguaçuano 2023, oferecido pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG). A escolha é feita pela internet, pelo site www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premiodestaqueiguacuano2023.

Ao todo, o Prêmio Destaque Iguaçuano vai selecionar vencedores em nove categorias. São elas: Meio Ambiente, Comunicação Social, Redes e parcerias, Empreendedor, Cultura, Educação, Esporte, Apresentações Artísticas e Responsabilidade Social. Os três mais votados de cada categoria irão participar da cerimônia de premiação.

O evento de entrega do prêmio será realizado no dia 23 de fevereiro, no Teatro Sylvio Monteiro, localizado no Complexo Cultural Mário Marques (Rua Getúlio Vargas, nº 51, Centro), às 18h30.