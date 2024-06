Exposição terá elementos sacros do período - Divulgação

Exposição terá elementos sacros do períodoDivulgação

Publicado 05/06/2024 18:56

Nova Iguaçu – Será aberta no próximo dia 12 de junho, no Complexo Cultural Mario Marques, a exposição “Iguassú e os Caminhos do Ouro”. No local, historiadores, estudantes e os moradores da cidade, de um modo geral, poderão conhecer os antigos caminhos utilizados pelos Tropeiros para escoar o ouro das Minas Gerais no sec. XVIII e que contribuíram para o surgimento da antiga Vila de Iguassú, Maxambomba- atual Nova Iguaçu.

As visitas serão guiadas e vão de 13 de junho a 7 de julho, no Complexo Cultural e de 8 a 14 de julho, no Espaço Cultural Tinguá. Para os organizadores, o produtor e colecionador Mario Marcelo e a curadora da exposição, Deborah Lins de Barros, um dos grandes diferenciais desta montagem, além da riqueza das peças, algumas com mais de 300 anos, é a acessibilidade.

Tudo foi pensado para integrar todos os públicos e não deixar ninguém de fora. A curadora pensou um ambiente em que as pessoas possam interagir com autonomia.

“Pensamos em vitrines com altura acessível, acervo tátil e recursos em áudio para que todos possam entender a história que está sendo contada", contou Deborah, que é museóloga e quer mostrar a importância da Região da Baixada Fluminense no contexto histórico do Ciclo do Ouro.

Além disso, o espaço terá elementos como baús, celas, estribos, materiais de cozinhas, como Tremp (fogão portátil), burras usadas para transportar o ouro, quinteiro (usado para a cobrança do imposto), cofre de intendência e outros itens.

Na área central do espaço expositivo, um vídeo chamará atenção do público. O ator Tiago Costa, que interpreta a personagem Vanessa Du Matu, dará voz e explicará as diversas expressões como “Picar a Mula”, “Encher o Bucho”, “Quinto dos Infernos” “Ouro de Tolo”, “Bruaca” e outras.

Para não sair do campo da interpretação, o ator José de Brito será visto na pele de um tropeiro i contando suas aventuras com direito a reprodução do cenário de um rancho.

Os agendamentos de escolas podem ser feitos pelo e-mail: iguassucaminhosdoouro@gmail.com