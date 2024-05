Relatório da Secretaria de Saúde foi apresentando na Câmara Municipal de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 28/05/2024 17:56

Nova Iguaçu - A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, na última semana, audiência pública para apresentação do Relatório de Gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2024. Enquadrada no modelo de Gestão Plena, o relatório monitora e acompanha as execuções do plano de saúde. Ele demonstra, ainda, montante e fontes de recursos aplicados, auditorias realizadas e oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada.

A inauguração do Hospital Iguassu neste período também foi um dos temas abordados. Com equipamentos de última geração e atendimento de alta qualidade, a unidade vem sendo muito elogiada pela população. Foi informado também que o orçamento total da Saúde para o ano de 2024 é R$ 770 milhões.

A apresentação do relatório ficou a cargo do subsecretário de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, Eduardo de Macedo Soares, e da superintendente da Secretaria, Valéria Boechat. De acordo com eles, as principais causas de internações no município são gravidez, causas não definidas e causas infecciosas e parasitárias.

A cidade conta, hoje, com 58 Unidades de Atenção Básica, o que significa o dobro em relação ao quadrimestre anterior. Foi empenhado 18,07% da verba destinada para a pasta, acima do mínimo estabelecido por lei, que é de 15%.

O relatório encontra-se disponível, para consulta de quem desejar, no Conselho Municipal de Saúde, assim como no Portal da Transparência do Executivo.