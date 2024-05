Nova pista exclusiva da Via Light já está em funcionamento - Divulgação

Publicado 27/05/2024 15:22

Nova Iguaçu - Visando uma melhor mobilidade urbana e o ordenamento viário, principalmente do transporte público, a Prefeitura de Nova Iguaçu criou uma faixa exclusiva para ônibus na Via Light, com extensão da Rua Dom Walmor até a Avenida Nilo Peçanha. O espaço, que fica à direita da pista e também corta as ruas Doutor Barros Júnior e Otávio Tarquínio, não pode ser utilizado por carros de passeio e motocicletas.



De acordo com estudos recentes feitos pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana de Nova Iguaçu, cerca de 20 mil veículos passam diariamente pela Via Light.



“Essa faixa exclusiva com demarcação na via vai conscientizar o motorista de passeio para não usar esse espaço, dando mais agilidade e mobilidade urbana, melhorando o fluxo nesse trecho. A faixa está bem visualizada, na cor azul, e são exclusivas para os ônibus. Nesse primeiro momento, nosso trabalho é de orientação e conscientização aos motoristas. Se persistir o uso indevido da faixa, vamos estudar a aplicação da sanção administrativa”, disse o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Leonardo Bastos Callijão.



Segundo o diretor de Mobilidade Urbana de Nova Iguaçu, Jorge Rocha, a Via Light, considerada um corredor importante que liga a cidade à Avenida Abílio Augusto Távora (antiga Estrada de Madureira) até o bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio, também vai receber outras melhorias no trânsito.

“Além da expansão da Via Light e da abertura de três faixas de rolamento, estamos realizando outras intervenções, como a sinalização para o box de motocicletas, onde os condutores possam parar com segurança. Ainda vamos implantar 20 semáforos novos e mais modernos em 20 cruzamentos, que serão revitalizados. A via também ganhará placas de sinalização vertical, proibitivas e permitindo as conversões”, afirmou.