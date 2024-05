Prefeito Rogério Lisboa cumprimentou a primeira colocada, agente Rachel David - Divulgação

Publicado 17/05/2024 14:22

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu formou, na última quinta-feira (16) sua primeira turma de guardas municipais. Subordinados à Secretaria de Segurança Pública (SEMSEG), os 31 formandos participaram da cerimônia, com a presença de várias autoridades locais, no Paço da sede municipal. Uma nova turma, com 37 alunos, vai iniciar o treinamento dentro de um mês.

A expectativa é que os agentes passem a atuar nas ruas da cidade até junho, e a segunda até setembro. A primeira equipe, composta por 23 homens e oito mulheres, vai passar por um estágio de cinco dias no Batalhão de Choque da Polícia Militar, no Centro do Rio, para ter aulas de noção de controle de multidões. Depois, farão outro período de aperfeiçoamento com a Guarda Municipal da capital.

Os guardas, que foram capacitados para utilizar armamento não letal, como arma de choque, gás de pimenta e bastão, vão patrulhar ruas, praças, prédios públicos e principalmente nas escolas municipais. Também será criado um grupamento de choque, que poderá, quando necessário, atuar em situações eventuais até a chegada da Polícia Militar. Durante a formação, os guardas municipais tiveram aulas de direitos humanos e defesa pessoal.

“A Guarda Municipal é um exemplo de conquista para Nova Iguaçu. Sua criação vai ajudar muito na segurança pública do município. Tenho orgulho de nossos agentes, que estão capacitados para cuidar de nossas escolas e do patrimônio público de toda a cidade”, disse o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Dudu Reina acredita que o trabalho em conjunto entre a Guarda e a Polícia Militar irá contribuir com a segurança da cidade.

“A atuação da Guarda vai proporcionar uma maior sensação de segurança, pois ela é muito importante e fundamental para todos os cidadãos. É o início de um trabalho que tem tudo para melhorar nossa cidade, pois a expectativa é aumentar o número de agentes”, destacou Dudu, que, junto do prefeito, homenageou os agentes e entregou moções de aplausos da Câmara Municipal de Nova Iguaçu à Guarda Municipal do Rio, que ajudou na capacitação da primeira turma de guardas municipais de Nova Iguaçu.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu, o tenente-coronel Fernando Bastos, até o fim do ano, a Guarda Municipal deve convocar 100 guardas municipais previstos no edital.

Primeira colocada entre os agentes da Guarda Municipal de Nova Iguaçu, Rachel David disse que todo o esforço nos estudos valeu a pena.

“Foi uma satisfação passar em primeiro lugar. Me preparei e me dediquei antes da prova e o resultado foi uma ótima colocação. Isso me deu ainda mais vontade de aprender para exercer uma função tão importante para a cidade. Não vejo a hora de ir para a rua. Sou a 01 da turma com orgulho”, brincou a agente.

A criação da Guarda Municipal de Nova Iguaçu se tornou realidade após quase cinco anos de espera. O edital do concurso foi publicado em 2019 e a prova estava marcada para março de 2020. No entanto, a pandemia da Covid-19 fez com que o concurso fosse adiado, sendo realizado somente em 2022. Após a prova, os candidatos aprovados foram submetidos ao teste de aptidão física, exames médicos, psicológicos e pesquisa social.