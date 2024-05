Pedestres caminharam no Centro de Nova Iguaçu durante dia chuvoso - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 02/05/2024 13:00

Nova Iguaçu - O boletim Rio Exporta produzido pela Firjan para uma análise sobre o comércio exterior em todo o estado, aponta resultados positivos para municípios do Rio de Janeiro, em particular o de Nova Iguaçu. O recente estudo que avalia o ano de 2023, a cidade registrou uma corrente de comércio de US$ 3,3 bilhões, valor 39% superior ao registrado em 2022.

Numa análise regional, em especial para os municípios da Baixada Fluminense, as atividades destas cidades representaram 37% das exportações e 20% das importações do estado.



Entre os produtos importados por Nova Iguaçu e região, a análise apontou o aumento de 992% na compra de medicamentos (US$ 12,9 milhões) originários principalmente do México. O crescimento das importações apontado em Seropédica é resultado dos desembarques de preparações para higiene bucal (US$ 15,7 milhões) e medicamentos (US$ 12,6 milhões).



“Temos pela Baixada Fluminense importantes empresas que têm contribuído com o desenvolvimento econômico do estado, com participação relevante no comércio exterior. Por meio da atuação contínua da federação, buscamos orientar essas empresas a expandir seus negócios”, destacou o presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Carlos Erane de Aguiar.

As empresas de Caxias e Região registraram queda de 14% em suas atividades de importação e exportação, no entanto, a cidade de Duque de Caxias permanece como a principal exportadora da região, com um registro de US$ 15,4 bilhões.