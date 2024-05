ESPECIAL- Orgulho de Nova Iguaçu. Time do Nova Iguaçu que vai jogar a final do Campeonato Carioca 2024 contra o Flamengo. - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 02/05/2024 06:00

Nova Iguaçu - A excelente campanha do Nova Iguaçu Futebol Clube, vice-campeão estadual de 2024, ainda renderá boas notícias para o Laranja Mecânica da Baixada Fluminense. Além do reconhecimento de todas as torcidas, o clube poderá ganhar o título de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

A homenagem está em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), através do projeto de lei 2125/2023.

“O Nova Iguaçu é motivo de orgulho para toda a Baixada, há 34 anos vem fazendo um trabalho como agente de transformação na vida de jovens e adultos. Tornou-se uma escola de talentos e cidadãos. Essa homenagem é reconhecimento ao excelente trabalho prestado para o esporte e, acima de tudo, para a sociedade de uma forma geral”, destaca o deputado Carlinhos BNH, presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Alerj.

Apesar da derrota na final para o Flamengo, o saldo da competição foi positivo para o time da Baixada Fluminense. Sob o comando de Carlos Vitor, o Nova Iguaçu fez uma campanha histórica. O clube se classificou em segundo lugar geral para as fases decisivas, na semifinal, superou o Vasco e chegou à decisão pela primeira vez desde a sua fundação.