As projeções acontecem às 20h, 21h e 22h - Divulgação / PMNI

Publicado 01/05/2024 11:54

Nova Iguaçu - Neste dia 30 de abril é celebrado o Dia da Baixada Fluminense. Para comemorar a data, Nova Iguaçu, cidade-mãe da Baixada, recebe um evento inédito de projeção 3D que promete emocionar o público. Trata-se do projeto “Nova Iguaçu: Mãe da Baixada Fluminense”, que foi contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT).

A projeção de vídeo mapping, técnica visual que consiste em projetar imagens sobre a beleza e a imponência de obras arquitetônicas, será feita sobre a fachada do antigo Cine Iguaçu – futuro Teatro Municipal de Nova Iguaçu – e contará a história da cidade, destacando símbolos culturais e celebrando a identidade única da região. Serão utilizados dois canhões de 20 mil lúmens para realizar três projeções do vídeo “Nova Iguaçu, Mãe da Baixada Fluminense”. As projeções acontecem às 20h, 21h e 22h. Nos intervalos, artistas locais se apresentarão enquanto projeções secundárias darão vida ao prédio.

“A projeção, pioneira na cidade de Nova Iguaçu, se integrará à fachada do antigo Cine Iguaçu, transformando o espaço urbano em telas dinâmicas que conectam o passado, presente e futuro da cidade. A data do evento marca o Dia da Baixada Fluminense e contribui para a preservação e fomento da cultura local, destacando elementos históricos significativos. Além disso, o evento promove a valorização do patrimônio cultural da região”, destaca o secretário municipal de Cultura, Marcus Monteiro.

O projeto foi desenvolvido pela artista plástica e arte-educadora Bruna Singui, que também atua como produtora executiva, e a direção de audiovisual é do produtor Paulo China. “A projeção tem duração de 14 minutos e conta com desenhos feitos por mim, além de imagens antigas da cidade e vídeos de drone. Vamos contar a história de Nova Iguaçu, desde antes da colonização até os dias atuais de uma forma diferente, com som, luzes e cores. Será uma aula de história fora da sala de aula, um espetáculo muito importante para o iguaçuano”, conta Bruna.

O Cine Iguaçu fica na Praça Antônia Flores Teixeira 11, na Rua Coronel Bernardino de Melo, no Centro, em frente à estação ferroviária da Supervia. A entrada para o evento é gratuita e a classificação é livre.