Baixada gastronomia reuniu alguns dos principais chefs do Brasil em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 29/04/2024 14:33

Nova Iguaçu – O TopShopping sediou, no último fim de semana, a terceira edição do Baixada Gastronomia. O encontro de grandes profissionais da culinária brasileira teve como um dos comandantes, mais uma vez, o chef Rodrigo Barros, cria e empreendedor de negócios na região.

O tema desta edição foram as celebrações pelo Dia da Baixada, que é comemorado nesta terça-feira, 30 de abril. Participaram do evento, profissionais como os chefs Cadu Freitas, Márcia Baiana, Cláudia Supiiimpa, Jimmy Ogro, entre outros.

“Mais uma vez realizamos o evento com sucesso e um ótimo público. As pessoas que compareceram participaram ativamente do evento, que é o mais importante. Um dos nossos objetivos principais é mostrar que a alta gastronomia não é algo segmentado para elites, mas para o cidadão comum de Nova Iguaçu, Caixas, Mesquita e toda a Baixada”, disse o chef Rodrigo Barros, que promete outros eventos dessa mesma natureza na região.

“Essa é uma bandeira que eu carrego comigo e pretendo sempre mostrar nos eventos que a Baixada Fluminense é sim referência gastronômica e sem segmentação acessível para todos. Tanto que tivemos chefs referências de todo o país presente e apoio de grandes restaurantes, como o Matsuri, o Peixe do Vanor, o reserva, todos daqui da Baixada”, completou.

O evento contou com a presença do secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Marcus Monteiro e do subsecretário de Integração Cultural do Estado do Rio de Janeiro, Augusto Vargas, que assim como o público, assistiram palestras e participaram de diversas oficinas de culinária, além de shows musicais

Um dos temas abordados foi o aipim, um dos principais produtos da Baixada e que tem o seu cultivo, com destaque na região da Reserva Biológica de Tinguá.