Prefeitura de Nova Iguaçu retoma obras do Viaduto de Comendador SoaresDivulgação

Publicado 19/04/2024 18:55

Nova Iguaçu - Após ficar quatro anos paradas, as obras do Viaduto de Comendador Soares foram retomadas pela prefeitura de Nova Iguaçu. O retorno foi possível após acordo administrativo com famílias de 13 residências e com a decisão judicial com outros dois proprietários. Todo esse processo envolvendo os 15 imóveis que estavam no percurso do viaduto durou de 2021 a 2023. A retomada também se deu por conta de novos repasses do Governo do Estado, parceiro na construção da via.

O principal objetivo da construção é aliviar o tráfego na região, desviando uma parte significativa do fluxo de veículos da Estrada de Madureira diretamente para a Rodovia Presidente Dutra. O viaduto, de 326 metros, terá capacidade para receber cerca de 3,5 mil veículos por dia e funcionará em mão dupla, conectando a Avenida Lafaiete Pimenta à Avenida Tancredo Neves.

Atualmente, as equipes da empresa contratada estão executando o complemento do estaqueamento e confecção dos blocos de sustentação e implantação de pilares, etapa que deve durar até cinco meses. A SEMIF também está realizando, com a SuperVia, o deslocamento da rede elétrica da linha férrea que interfere no caminho do viaduto. Será necessário fazer a instalação de quatro torres metálicas para sustentação dos cabos de energia da concessionária.

“A retomada das obras é uma vitória para todos nós. Estamos comprometidos em trazer melhorias significativas para a infraestrutura da região”, afirma Cleide Moreira, secretária municipal de Infraestrutura.