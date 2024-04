Ação foi realizada nesta semana com alunos de escola municipal de Cabuçu - Divulgação

Publicado 19/04/2024 11:31

Nova Iguaçu - Com o objetivo de aproximar alunos do espaço que os cerca e estimular práticas sustentáveis, a Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), promoveu, nesta semana, o projeto “Eu Sou o Meio Ambiente” para alunos da Escola Municipal Darcilio Ayres Raunheitti, em Cabuçu.

Diversas atividades foram desenvolvidas pela SEMAM para os alunos, como a oficina “Semeando Conhecimento”, comandada pelo setor de agricultura. A Guarda Municipal Ambiental destacou os desafios da proteção ambiental e a Educação Ambiental promoveu jogos lúdicos e exposição de ofídios e aves nativas da região. Já a direção do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu compartilhou informações sobre a biodiversidade local.

“O projeto ‘Eu Sou o Meio Ambiente’ é uma oportunidade valiosa para envolver os jovens em questões ambientais e capacitá-los para um futuro mais sustentável”, disse Giselane Figueiredo, diretora do setor de agricultura da SEMAM.

Andrea Amaro, diretora da escola, enfatizou a importância dessas atividades para os alunos: “Estamos comprometidos em proporcionar experiências significativas que os ajudem a compreender e valorizar o meio ambiente”.

Alunos como João Victor Muniz e Aline Maciel, ambos com 13 anos e alunos do 8º ano, estavam entusiasmados com as atividades. “Aprendi muito sobre como podemos cuidar melhor do meio ambiente e como isso afeta nossa comunidade”, disse João. Aline complementou: “Foi inspirador ver como pequenas ações podem fazer uma grande diferença”.