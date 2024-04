Candidato podem se inscrever para interpretação em TV e Cinema até 21 de abril - Divulgação

Candidato podem se inscrever para interpretação em TV e Cinema até 21 de abril Divulgação

Publicado 11/04/2024 15:53

Nova Iguaçu - Jovens e adultos que queiram aprender atuação para TV e Cinema não podem perder o curso de capacitação gratuita que o Centro Cultural Villelarte vai oferecer a partir de sábado, dia 4 de maio. As inscrições para o curso 'ArteCine' vão até 21 de abril, e podem ser feitas pelo formulário do Google Forms disponível nos stories, ou presencialmente, na Escola Villelarte Produções.

A instituição ganhou edital da Lei Paulo Gustavo oferecido pela Prefeitura de Nova Iguaçu e lançou o curso, que terá duração de seis meses e oferecerá aulas teóricas, práticas, e vivência de um set de filmagem, onde serão abordadas criação de personagem, compreensão do contexto de cena, entendimento de texto, ativação emocional, e práticas de inclusão e acessibilidade.

O projeto vai contar com aulas semanais, sempre às quintas-feiras, com exceção da primeira aula, que será em um sábado, dia 4 de maio, abordando teoria e prática. As aulas vão até outubro, incluindo as gravações. Ao final, os alunos produzirão um curta-metragem, com previsão de lançamento em 15 de dezembro.

Com uma proposta inclusiva, visando atingir participantes com diferentes níveis de conhecimento e experiência, o 'ArteCine' busca jovens a partir dos 12 anos e adultos interessados em qualificação e inclusão profissional no setor audiovisual.

"Pessoas que não têm formação artística podem se inscrever, mas como teremos 30 vagas, experiência na área pode ser um diferencial caso a procura seja muito maior", avaliou o diretor-geral da Escola Villelarte Produções, o ator e diretor Felipe Villela.

Entre os critérios de seleção estão: residência ou trabalho em Nova Iguaçu, a desenvoltura do candidato para escrever ou, em caso de sua inscrição por vídeo, sua oratória. Os organizadores reservaram 20% das vagas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, 10% das vagas são destinadas a candidatos autodeclarados indígenas, o mesmo percentual para candidatas autodeclaradas mulheres e para candidatos com deficiência.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo formulário de inscrição, através do Google Forms, Documento sem título, nos stories do Instagram, ou pessoalmente, na Escola Villelarte Produções, localizada na Avenida Doutor Luiz Guimarães, 890 – Centro – Nova Iguaçu. As inscrições presenciais serão realizadas aos sábados, das 9h às 17h, mediante agendamento prévio pelo número (21) 99277-8655.

Os resultados das inscrições serão divulgados no dia 25 de abril, até as 18h, nas redes sociais e pelo e-mail de cadastramento dos candidatos. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato para mais informações pelo e-mail: villelarteproducoes@gmail.com ou pelo telefone: (21) 99277-8655.