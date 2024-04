Espetáculos acontecem no Teatro Sylvio Monteiro, no Complexo Cultural Mário Marques, e na Praça Tinguá - Divulgação

Publicado 10/04/2024

Nova Iguaçu - A segunda semana do Festival de Artes de Nova Iguaçu vai ser dedicada ao teatro. De quinta-feira (11) a sábado (13), o Teatro Sylvio Monteiro será palco de cinco espetáculos gratuitos. Já no domingo, uma Feira Multicultural levará mais três atrações à Praça Tinguá. Os eventos são promovidos pela Prefeitura, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT). Até maio, 65 atrações artísticas irão se apresentar gratuitamente em diversos pontos do município.

A primeira peça da semana acontece na quinta-feira (11), às 10h, e se chama “Corte dos Livros”. A encenação infantil conta a história de uma rainha que proíbe que seu povo tenha acesso à leitura para impedir que as pessoas adquiram conhecimento e ameacem seu reinado. Porém, um garoto do tempo chega ao reino e explica à rainha que ler pode salvar vidas. No mesmo dia, às 15h, mais uma peça infantil. “Lendas do Norte” conta a história de um líder viking que já tem seu destino definido por uma vidente. Ele e seu grupo terão que defender suas terras de invasores e vão contar com a ajuda de seres poderosos. Ambas as peças terão, além do público geral, a presença de alunos da rede municipal.

Na sexta-feira (12), será a vez da peça “Perfídia”, uma adaptação teatral de vários contos de Nelson Rodrigues. Tema de vários de seus contos, “Perfídia” serve como terapia para o desvelamento das preocupações dessa urbanidade tropical, o brasileiro como ele é. A apresentação acontece às 20h, e a classificação é livre.

No sábado (13), mais dois espetáculos. Às 15h, o espetáculo de dança “Agrade-Ser” levará questionamentos ao público como, por exemplo, o ângulo que cada um vê a vida, se o copo está sempre meio cheio ou meio vazio. O objetivo da encenação é mostrar que a forma como enxergamos a vida, impacta diretamente o nosso modo de viver. A classificação é livre. Ainda no sábado, às 20h, a peça “Tebas Reloaded”, apresentada em diversos festivais pelo país e vencedora de três prêmios no Festar, em Araruama, falará sobre a cidade grega, cenário de grandes tragédias, que será recarregada mais uma vez para limpar os pecados de seus habitantes. A classificação é de 16 anos.

O Teatro Sylvio Monteiro fica no Complexo Cultural Mário Marques, na Rua Getúlio Vargas, nº 51, no Centro de Nova Iguaçu.

Domingo de Feira Multicultural em Tinguá

Se as peças teatrais são o grande destaque entre quinta e sábado, no domingo (14) o público terá diversas atrações na Feira Multicultural, que acontece na Praça Tinguá, a partir das 11h, com o sarau literário “Fada Laranja e a Mala da Imaginação”. Na sequência, muita música com o forró de Beto Sousa, às 14h, e a MPB de Ingrid Oliveira, às 16h.

Além disso, os presentes poderão visitar a Expo Tinguá, conhecer as maravilhas da Feira da Roça, desfrutar da gastronomia local e apreciar o artesanato.