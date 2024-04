Alice foi o primeiro bebê nascido no recém-inagurado Hospital Iguassú - Divulgação/AlziroXavier/PMNI

Publicado 07/04/2024 18:36

Nova Iguaçu - O primeiro bebê do Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões se chama Alice de Jesus Castilho. Ela nasceu na última sexta-feira, pesando 3,035 kg e 49 cm e apresenta bom estado de saúde.

Alice foi transferida para o quarto, onde seguirá sob cuidados das equipes médicas nos próximos dias. Ela está acompanhada do pai Geovane Barbosa Castilho, de 35 anos. Já a mãe, Isabela de Jesus,de 24 anos, foi levada para a UTI Materna, onde ficará em observação, devido a um quadro de hipertensão arterial.

"Estamos muito felizes e emocionados com o nascimento da Alice, a primeira bebê do nosso Hospital Iguassú. Este é mais um momento histórico e muito aguardado por toda a população iguaçuana. Parabéns aos pais, Isabela e Geovani, e muita saúde para a Alice", destaca o prefeito Rogerio Lisboa.

A cesariana durou aproximadamente 40 minutos e contou com a participação dos médicos obstetras Nilson Gomes, de 67 anos, e Ricardo Rodrigues de Souza, de 77, da pediatra Mônica Araújo, de 54 e do anestesista Lucas Guerra, de 38. Ambos foram auxiliados pela enfermeira obstétrica e instrumentadora cirúrgica Vanessa Rosa, de 45, e toda equipe do centro cirúrgico da unidade.

Logo após o parto, por cerca de uma hora, Isabela e a pequena Alice tiveram o contato. O pai da primogênita do Hospital Iguassú, que acompanhou de perto, explicou a emoção.

"Estamos muito felizes. Desde a nossa chegada na emergência até a hora do parto fomos acolhidos com muito carinho por todos da maternidade. Mais feliz ainda em saber que minha filha é a primeira bebê a nascer em um hospital tão marcante para Nova Iguaçu", disse.