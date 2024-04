Diversas personalidades foram homenageadas na cerimônia, realizada na última semana - Divulgação

Publicado 05/04/2024 11:16

Nova Iguaçu - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), realizou, na última semana, no Complexo Cultural Mário Marques, a cerimônia de entrega das Medalhas de Mérito Cultural Iguaçuano. Dezessete personalidades e 17 instituições foram agraciadas.

“Foi uma noite que entrou para a história iguaçuana. São personalidades e instituições que traduzem a alma da nossa cidade e representam muito bem nossa Cultura”, destacou o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Marcus Monteiro.

Um dos homenageados da noite foi o ator, jornalista e colunista do jornal “O Povo”, Jota Carvalho, de 72 anos, 35 deles dedicados à arte e ao jornalismo.

“A classe artística foi valorizada com esse evento, que foi histórico e emocionante. Me sinto honrado em fazer parte da memória desta cidade. É muito gratificante para mim receber essa medalha”, disse Jota, também conhecido por trabalhos feitos no radialismo e crônica esportiva iguaçuana.

Personalidades agraciadas com a Medalha do Mérito Cultural Iguaçuana: Lirian Tabosa (poetisa); Moduan Matos (poeta e escritor); Tereza Petsold (bailarina e coreógrafa); Raimundo Rodriguez (artista plástico e cenógrafo); Antonio Filipak (artista plástico); Orlando Rafael (artista plástico); Arlene Maria Camargo – Arlene do Catendê (cultura popular); Fernanda Morais (cantora); José Luz Teixeira (historiador); Antonio Lacerda (historiador); Zanon de Paula Barros (historiador); Nelson Antonio de Freitas (músico e produtor cultural); Gabriel Barbosa (pesquisador/preservacionista); Marcia Correa Passos – Marcia Baiana (gastronomia tradicional); Sérgio Souza de Oliveira – Mestre Nagô (capoeirista); Lino Roca – (criador da Rede Baixada em Cena); e Dudu de Morro Agudo (rapper e ativista cultural).

Instituições e coletivos agraciados com a Medalha do Mérito Cultural Iguaçuana: Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu – IHGNI; Encontrarte; Villelart Produções; Instituto Enraizados; G.R.E.S. Leão de Iguaçu; G.R.E.S. Império da Uva; QG dos Compositores e Amigos do Bezerra da Silva; Folia de Reis Boas Novas de Belém; Folia de Reis Estrela do Oriente; Folia de Reis Nova Jerusalém; Rede Baixada Literária; Centro Cultural Jota Rodrigues; Grupo Pimenta do Reino; Jornal Correio da Lavoura; Jornal de Hoje; Coluna ExtraVIP – Alberto Aquino; e Coluna Resenha Cultural – Jota Carvalho.

Diversas autoridades marcaram presença no evento, como o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro, o subsecretário de Estado de Cultura, Augusto Vargas, os secretários municipais de Segurança Pública, Fernando Bastos, de Assistência Social, Elaine Medeiros, de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Mario Lopes, de Educação, Maria Virgínia Andrade, de Infraestrutura, Cleide Moreira, de Serviços Públicos, Alexandre Ferreira, entre outros.